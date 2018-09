Egy napig küzdenek a győzelemért a középiskolások

Hetedik alkalommal rendezték meg a 24 órás középiskolai vetélkedőt Nagybajomban. A viadalon kilenc Somogy megyei iskola 360 diákja vett részt.

Látványos felvonulással kezdődött el az idei „Aludj máskor, Somogy megye!” 24 órás vetélkedő. A középiskolás fiatalok különféle maskarákban, hangszerekkel és hangos kiáltásokkal vonultak végig Nagybajom utcáin, majd a rendőrség melletti parkolóban ráhangolódtak az egynapos megmérettetése.

– Már most elképesztően jó a hangulat, el sem tudjuk képzelni milyen lesz a versenyen – mondta Hartmann Hanna. – Először veszünk részt a vetélkedőn, sok feladat ismeretlen, úgyhogy meglepetés lesz a következő 24 óra – tette hozzá a Munkácsy-gimnázium diákja.

– Tavaly a Munkácsy-iskola győzött, úgyhogy idén is nyerni jöttünk – fogalmazott Kiss Olivér a Munkácsy-iskola egyik tanulója. – Az a nehézsége ennek a vetélkedőnek, hogy sok feladat itt dől csak el. Három hétig készültünk, de majd meglátjuk, hogy mit ért, a lényeg, hogy kreatívak legyünk – hangsúlyozta Kiss Olivér.

A 24 órás vetélkedőn kilenc csapat vett részt. Érkeztek versenyzők Kaposvárról, Siófokról, Barcsról, Kadarkútról, Fonyódról és Nagybajomból is. – Játékgyárosok versenye az idei, e köré épült az egész vetélkedő – nyilatkozta lapunknak Pirka Mátyás, a főszervező „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület elnöke. – Sorversenyek, építő, táncos és zenei feladatokkal is készültünk. Remélem, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is jó hangulat lesz itt. Aki egyszer részt vett egy ilyen megmérettetésen az tudja, hogy ez egy hatalmas élmény – tette hozzá Pirka Mátyás.

– Tavaly nagyon sok kreatív feladat volt, erre számítok idén is – mondta Váczi Miklós. – Jó buli a vetélkedő, de azért vannak hullámvölgyek. Egyszer felpörög az ember, másszor pedig beüt az álmosság. Át kell esni a holtponton, aztán mindent a lehető legjobban teljesíteni. Természetesen győzni jöttünk, úgyhogy mindent megteszünk a sikerért – tette hozzá a Táncsics-gimnázium diákja.

A győzelemért 360 diák küzdött meg a nagybajomi sportcsarnokban. A vetélkedő szombaton délelőtt ér véget.