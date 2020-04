Elengedhetetlen korlátozások határolják körül a húsvéti időszakot

Kaposváron a húsvéti időszakra több korlátozást vezettek be. Lezárják a desedai kilátót és a parkolókat, Siófokon kötelező a szájmaszk vagy kendő, sál viselése közterületen és a tömegközlekedési eszközökön.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási korlátozást. Szita Károly, Kaposvár polgármestere pénteken délelőtt egyeztetett a városi rendőrkapitánnyal és a közterület-felügyelet vezetőjével is a szigorításokról.

– A polgármesteri rendelet értelmében a Desedán található büfék nem nyitnak ki – derült ki a tájékoztatójából. – Az ottani teraszokat lezárják, akárcsak a toponári oldalon a strand melletti parkolót, valamint a csónakházhoz vezető úton található parkolót. A kaposfüredi oldalon a kilátó és a Halacska játszótér is zárva lesz. A városligeti futókör továbbra is használható lesz, ugyanakkor a többi részt, így a kosárlabda-, illetve a focipályát, valamint a gördeszkapályát is lezárják. Akárcsak a városban található grundfocipályát, s minden olyan sportpályát, ahol csoportos sporttevékenységet lehet folytatni. S a korábban meghozott korlátozások is életben maradnak, így a játszóterek használata továbbra is tilos lesz.

Siófokon már péntek délután háromkor lezárták a gyalogos- és az autósforgalom elől a hajóállomást, az ott található parkolót, a mólót, a Rózsakertet, valamint a Petőfi sétányt. A húsvéthétfő éjfélig érvényes rendelkezések szerint a siófoki üzletek közül csak az élelmiszerboltok, drogériák, patikák, benzinkutak, dohányboltok nyithatnak ki. Fontos tudni: a vendéglátóhelyek csak házhoz szállíthatnak, helyben vásárlásra nincs lehetőség. A szájmaszk vagy kendő, sál viselése közterületen, tömegközlekedési eszközökön mindenki számára kötelező.

Kenéz István, Balatonlelle polgármestere lezáratta az önkormányzati tulajdonú parkolókat, a szabadstrand területére belépési tilalmat rendelt el. Balatonszárszón péntektől – visszavonásig – lezárták a Mikszáth utcai központi és a szabadstrandokat, nem lehet napozni, horgászni sem. Holovits Huba balatonföldvári polgármester is lezáratta a település strandjait és parkolóit. Hasonlóan döntöttek a húsvéti ünnepek alatt Balatonberényben, ahol többek közt a Kossuth téri parkolót és játszóteret, valamint a községi strandot zárták le. A balatonboglári szabadstrandot, valamint a Várdomb Park­erdőt is lezárta a város. Szomorú Szilárd, Balatonszemes polgármestere megkérte a településre látogatókat, hogy a köztereken maszkban, kesztyűben tartózkodjanak. Balatonfenyvesen pénteken lezárták a kikötő keleti mólószárát, tilos horgászni és sétálni. S lezárták a Csalogány, a Fenyves-alsói és a központi strandot, s nem lehet használni az ott található játszó- és aerobikeszközöket.