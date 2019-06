Életük legnehezebb kalandját pihenték ki a gyerekek Szemesen

Miniszteri látogatás is jutott a Transzplantációs Alapítvány Mi is nyaralunk című egyhetes, balatoni táborának végére. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője pénteken délután találkozott a szervátültetett gyerekekkel és családjaikkal. Kásler Miklós szerint a transzplantációk megfelelő szakmai színvonalon zajlanak idehaza.

Verssel várta egy májátültetett lány az emberi erőforrások miniszterét Balatonszemesen, a Transzplantációs Alapítvány táborában. „Újjászülettem, mire eljött a pirkadat”, szavalta a transzplantált fiatal saját költeményét Kásler Miklósnak, akit ajándékkal vártak a gyerekek, sőt egy szívátültetett kisfiú annyira ragaszkodóvá vált, hogy a miniszteri autóba is bekéredzkedett.

A strandolás mellett arcfestés és kézműves foglalkozás volt a pénteki program a Mi is nyaralunk táborban, aminek az utolsó előtti napján látogatta meg a résztvevőket a miniszter, aki úgy fogalmazott, hogy a táborozó gyerekek életük legnehezebb kalandját pihenték ki Balatonszemesen.

– Mindenki boldog, mert itt családi környezetben pihenhetik ki a testileg és lelkileg is nehéz időszakot. A teljes értékűvé válás itt válik egésszé – mondta a miniszter, aki szerint a táborozás azért is fontos, mert az érintett családok egymáson is látják a fejlődést, így a szülők elengedhetik azt a gondolatot, hogy a saját gyermekük véletlenszerűen van csak jól.

Kásler Miklós elmondta, hogy a szervátültetések tekintetében idehaza a szakmai háttér megfelelő.

– Magyarországon, Közép-Kelet Európában egyedüliként, minden szerv transzplantációja megoldott. Úgy gondolom, hogy a szakmai részek teljesen rendben vannak, a felszerelések és a képzés is megfelelő. Ahol szűkületet látok, az elsősorban a klinikák váróhelyeire vonatkozik, ott próbálunk javítani a helyzeten – mondta az emberi erőforrások minisztere, aki azt is hozzátette, hogy az országban nagy számban végeznek szervátültetéseket.

A szemesi Balaton-parton egy hétig tartott az önfeledt nyaralás a résztvevő 52 transzplantált gyermeknek, szüleiknek és testvéreiknek. A szervező alapítvány jövőre is megtartja a Mi is nyaralunk tábort, de a befogadó szálloda felújítása miatt Balatonszemes helyett új parti helyszínt keresnek bázisként.