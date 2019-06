Éretlenül szedhetik le a szőlőt a gazdák

Most jöhet az, ami eddig még nem volt: ha kérik, fizet az állam azoknak a gazdáknak, akik éretlenül szedik le a szőlőt, ugyanis túltermelés sújthatja az ágazatot. Úgy tudjuk, a neves somogyi borászok nem veszik igénybe a zöldszüretet, de senki sem dicsekszik azzal, ha gondja van az eladással.

Zöldszüret Magyarországon még soha nem történt. A fogalom azt takarja, hogy még az érés előtt leszedik a szőlőfürtöket. Ebből bor már nem lesz, sőt ízletes gyümölcs sem: az állam fizet érte, és megsemmisítik.

A szőlősgazdák értékesítési nehézségek elé néznek, ezért a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a borlepárlási lehetőség mellett a zöldszüret engedélyezését is kérte a szaktárcától, írta a Világgazdaság. Tavaly a kedvező időjárás miatt kimagasló mennyiségben, összesen 3,6 millió hektoliter borral teltek meg a hazai pincék. Hiába jó a borok minősége, ha a töméntelen termés miatt nagyjából egymillió hektoliter még vevőre vár, miközben az idei termés is jónak ígérkezik.

A zöldszüret keretében az állam fajtánként és az utóbbi két év termésátlaga alapján hektáronként 800-900 ezer forintot fizet azoknak a gazdáknak, akik július 10-ig leszedik a fürtöket. A zöldszüretben nem kötelező részt venni, de június 15. után a gazdálkodók már nem módosíthatnak döntésükön. Aki jégkárt jelentett az idén, az az érintett területtel nem vehet részt a zöldszüreten.

– Most a környékén mindenkinek sok a bora – ismerte el Hegedűs Lajos, a VitiCOOP Szőlészeti Kft. ügyvezetője. A cég a boglári borvidék 3200 hektárjából 850-et művel, 800 ember szőlőjét kezelik. Náluk megnyugtató a szőlőtermés sorsa, mert a felvásárló megígérte, hogy a hosszú távú szerződések értelmében az idén is megveszi. Azok a szőlőtermesztők bizonytalanok, akiknek nincs piacuk, nincs szerződésük. A céget is megkeresték már páran, hogy mit tegyenek.

– Aki tíz tonna termés után csak pár százezer forinthoz jutott, valóban kevés értelmét látja – tűnődött el rajta Hegedűs Lajos. –Azonban a leszedés munkabére is 200 ezer forintba kerül, s permetezni, művelni kell a területet. Olcsóbb, ha valaki fent hagyja a fürtöket, még akkor is, ha nem tudja eladni.

Nyomott árral is jobban jár a kistermelő

A gazdák úgy tudják, hogy a héten csütörtökig kell benyújtani a zöldszüreti igényléseket, majd a még zöld terméskezdeményeket kézzel kell leszedni a szőlőültetvényeken. A programban meghatározták, hogy több éves termésátlag után mennyit fizetnek hektáronként az éretlen termésért. Erről a területről nullás igazolást adnak ki majd a hatóságok. A gazdák úgy tudják, az állam fizeti ki, de uniós pénzből. Somogyban a legtöbben nem tartják kedvezőnek a lehetőséget. Úgy vélik, inkább az alföldi szőlőtermesztőknek találták ki, akik 250-300 mázsát hozamoltattak az előző években. Balatonboglár környékén 120-150 mázsás termésátlagok születnek, ezt nem éri meg leszedni zölden. Jobban jár a gazda, ha fent hagyja a szőlőtőkéken, még akkor is, ha nyomott áron tudja eladni, 50 forintért kilónként. Hujber Attila, a balatonboglári Hujber-pincészet képviselője kérdésünkre elmondta, hogy ők biztosan nem veszik igénybe a zöldszüret lehetőségét, de lehet, hogy lesz más a borvidéken, aki igen. Nagyon sok eladatlan bor van az országban, náluk is maradt készleten, de nem akkora mennyiségben, hogy számítana.