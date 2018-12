Fél évszázados lett a nyár fővárosa

Várossá válásának 50. születésnapját ünnepli Siófok. Fél évszázadon alapuló üzenete nemcsak a múltról, a jövőről is szól. Miközben sok víz lefolyt a Sión, Siófok egyre vonzóbb, komfortosabb, igazi gyöngyszem lett, amely sokak munkája által épült, szépült. Magához vonzotta a környéken élőket, majd egyre inkább a vendégeket is. Hivatkozási alap, igazodási pont lett, az ország nyári fővárosa, amely egyedi arculatával minden évszakban vonzó, sokunknak megismételhetetlen csoda.

Siófokon most ünnepelt, számot vetett és jövőt tervezett a hagyományosan advent első vasárnapja előtt két nappal tartott városnapon. Jótékonysági vásár, helyi alkotók tárlata, mézeskalács-város, és persze a szokásos díszpolgári cím adományozása, szabadtéri nagykoncert és az új esemény, a péntek esti sportcsarnokos születésnapi parti színesítette a kínálatot. Bár erre némi árnyat vetett az adventi gyertyák fénye, hiszen nemcsak a VIP-meghívottak névsora, hanem a köznép által fizetendő, s drágának ítélt belépődíj is borzolta a kedélyeket. Sokan máig nem értik, hogy miért is volt szükség egy budapesti szálloda által biztosított exkluzív traktára, amikor a helyi éttermesek naponta képesek konyhaművészetükkel lenyűgözni a vendégsereget. Persze nem ez a lényeg, de jel.

Egy jel, hogy Siófok nemcsak a múlt, a jelen, hanem a jövő városa is. Versenyben fogant, versenyben születhet újjá.

A jövő arról szól: képes-e az adott település minden helyi törekvést alárendelni a célhoz vezető útnak. Mert ha van cél, van hozzá vezető út is, de nincsenek egyéni boldogulási stratégiák, hosszan kanyargó kerülőutak. Világos, megragadható célokra, tervezett, egyeztetett folyamatokra, kőkemény munkára, s ha kell, kompromisszumokra van szükség, mert végülis Siófok a legfontosabb. A sikert soha nem adják ingyen. Az adódó fejlesztési lehetőségeket felkészülten, „könyörtelenül” ki kell használni, mert különben szó szerint elmegy az a bizonyos hajó, s vele együtt egyszer csak elmarad a vendég is. Vendég nélkül pedig nincs turizmus sem. Tudják, érzik, s egyre inkább értik is ezt a helyiek, hisz ennek tudatában formálódhat a jövő. Boldog születésnapot, Siófok!

Lengyel János