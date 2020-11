Franciacsokoládéban fürdik a bőszénfai szaloncukor

Hetek óta készül a kézműves szaloncukor Bőszénfán. Kanyar János cukrászüzemében naponta csak néhány kilónyit állítanak elő, de így is több mázsával készül december elejéig. A járványhelyzet az idei kínálatot átírta, ezért most csak a hat legnépszerűbb ízű édességet készítik el.

Már a cukrászüzem bejáratánál érezni lehetett a finom, édeskés-kesernyés csokoládéillatot. A szorgos kezek megállás nélkül mártogatták az olvadt étcsokoládé masszába a hajnalban formázott cukorkákat.

Az apró édességek néhány másodpercet áztak a franciacsokoládé-kádban, de az épp elég volt ahhoz, hogy megfelelő vastagságban ragadjanak rá az ovális, mindenki számára ismert formákra. Miután minden szaloncukrot beforgattak a csokiba, hagyták megszáradni, majd színes papírokba csomagolták a hagyományos édességet.

Az üzemben évek óta a jól összeszokott csapat dolgozik. Kanyar János mellett felesége, unokája és egy alkalmazottjuk készíti a finomságokat.



– Még egy bő hónapig gyártjuk a cukrokat – mondta Kanyar János. – Bár ez a megrendelésektől függ, de általában december első hetéig készítjük az édességeket. Utána azért nem szoktuk, mert néhány hét kell ahhoz, hogy karácsonyig összeérjenek az ízek és megpuhuljon a cukorka. Már nagyon sokan érdeklődnek az édességek iránt, egy szállítmányt pedig már el is küldtünk Németországba. A kézzel készült finomságainkat szinte az egész világon ismerik. Korábban Amerikába, Ausztráliába is szállítottunk, tavaly pedig Iránban is megkóstolták az édességet.

– Az idén csak a legnépszerűbb ízeket készítjük el – folytatta Kanyar János. – Ez hatfélét jelent. Az édesszájúak a rumos-kakaós-vaníliás rétegelt, a rumos-kakaós, a kókuszos, a meggyes, a banános és az áfonyás közül válogathatnak majd. Igény szerint, akik nagyobb tételben szeretnének vásárolni, azoknak akár más ízeket is elő tudunk állítani. Mi már nem étbevonóval, hanem valódi étcsokoládéval dolgozunk. Ez egy francia, 52 százalékos kakaóvajat tartalmazó étcsokoládé, ami egy magasabb minőséget képvisel – hangsúlyozta a cukrász.

Kanyar János hozzátette, több mindent kell külföldről behozniuk, ami megemeli a szaloncukrok árát, tavaly­hoz képest hatszáz forinttal. Ezért, aki kézzel készült finomsággal szeretné megédesíteni a karácsonyt, annak kilónként 3500 forintot kell fizetnie.