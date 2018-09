Generációváltást és az erősebb érdek képviseletet kell segíteni

2004-ben lett először a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) somogyi elnöke Szabó Tamás. A napokban pedig újabb ciklusra szavaztak bizalmat a nagybajomi gazdálkodónak a somogyi termelők.

A néhány hete lezajlott tisztújítás után ismét Szabó Tamás lett a Magosz megyei elnöke. Már 14 éve vezeti az érdekvédelmi testületet, s azt mondta: jó döntés volt elvállalni az elnökséget. – Sok minden változott azóta – fogalmazott Szabó Tamás. – Azért 2003. környékén még kóstolgattuk csak a magántermelést. Sokat jelentett akkor a Torgyán-féle hitel: egymillió forint értékben lehetett gépet vásárolni. Ötszázezer forintot a magyar állam adott és ugyanennyit kellett betenni a gazdának. Én is abból indultam el, akkor ebből a pénzből egy traktort, egy ekét, egy tárcsát és pótkocsit vettünk. Ma ez már nem menne.

Azóta a Magosz tagságra építkezve megalakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tagság kötelező, amely növelte a szervezet súlyát is. – Ezt jónak tartom – összegezte a Magosz megyei elnöke. – Minden jelentős, mezőgazdaságot érintő döntésnél a kamara hallatja a szavát és figyelembe is veszik. Az kissé megzavarta a tagságunkat, hogy sok Magosz elnök kamarai elnök is lett. Sokan megkérdezték: miért van szükség a Magoszra? Azért, mert a kamara köztestület, amely a Magoszra épül, mi érdekképviseleti szervezet vagyunk. Nekünk ezt kell erősítenünk, ami nehezebb mint korábban volt.

Szabó Tamás hozzátette: nehéz a gazdáknak eldönteni, hogy mikor jár el a kamara és mikor a Magosz. Hiszen mindkét szervezet védi a gazdák érdekeit, ráadásul sok esetben ugyanazok az elnökök dolgoznak. De Szabó Tamás aláhúzta: az igazi érdekképviselet a Magosz kezében van. – Külön kell egy kicsit gondolkodnunk a kamarától – mondta a megyei elnök. – A Magosznak fel kell emelni a hangját még akkor is, ha a kormányzó párttal szövetségesek vagyunk. Az én véleményem szerint, a magyar parasztság sosem lesz liberális, mert a gyökerei nem ilyenek. De akkor, amikor szakmai szempontból más véleményen vagyunk mint a minisztérium vagy más szervezet, akkor nekünk hallatni kell a hangunkat. Nem feltétlenül gazdatüntetés formájában, hanem a problémákat végig kell beszélni.

Ilyen a kutak és az öntözhetőség kérdése is, voltak különböző álláspontok, amelyeket mindenki elmondott, de egy jó középutat kell találni. Ennek egyeztetése jelenleg is zajlik.

Szabó Tamás szerint a Magosz jövője biztosított, hiszen habár folyamatosan változik a megyei gazdalétszám, egyre több a fiatal termelő. – Indul egy fiatal gazda mozgalom és egy gazdasszony mozgalom itt Somogyban is – mondta a Magosz somogyi elnöke. – A generációváltást elő kell segítenünk. A gazdák létszáma változott az évek során, ez egy természetes folyamat. Van egy birtokkoncentráció és csökken a gazdaszám, valamint az elöregedés is látszik. De én azt látom, hogy a fiatalok közül sokan térnek vissza a mezőgazdaságba. Ez egy nehéz pálya ugyan, de bizonyos szabadságot is biztosít. Dacára a sok adminisztrációnak van egy szépsége, ami miatt egyre többen jönnek vissza a falvakba, a szakmába.