Halmazok és függvények késztették gondolkodásra a végzősöket

Felemás érzésekkel jöttek ki a diákok az iskolából, miután befejezték a matematika érettségit. Volt, aki könnyeket is hullatott a csalódottság miatt, de vidám és nyugodt végzősöket is látni lehetett az utcán.

„Nem vagyok boldog” – ezekkel a szavakkal lépett ki a kaposvári katolikus gimnázium kapuján Czaltig Andor, majd odament édesanyjához, aki már hosszú percek óta várta őt és elmesélte neki, milyen feladatok voltak az érettségin. Andor szerint: a matematika vizsga első része könnyű volt, a második részben viszont akadtak nehezen megoldható feladatok.

Egy másik végzős diák, Molnár János úgy fogalmazott: összességében könnyű volt az érettségi. Sok típusfeladatot kaptak, ezeket egyszerűen meg lehetett oldani. A vizsga első részében halmazok, felszínszámítás, gráfok és függvények szerepeltek. A második részben pedig valószínűség- és százalékszámítással, egyenletekkel és függvényekkel is foglalkozniuk kellett a diákoknak. Molnár János szerint: jól sikerült az érettségi, hetven százalék körüli eredményre számít. Szüksége is van a jó jegyre, hiszen mérnök-informatikusnak szeretne továbbtanulni Budapesten. Molnár Viola sokat gyakorolt az elmúlt hetekben. A katolikus-gimnázium diákja nem számít a legjobb jegyre, már a kettes osztályzattal is beérné. Viola könnyűnek találta a feladatokat, ezért nem izgul annyira az eredmény miatt.

A tapasztalatok szerint: a diákok, a hétfői magyar érettségihez képest, sokkal megfontoltabban tették le a tollat és fejezték be a keddi vizsgát. Középszinten három órájuk volt a végzősöknek arra, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint oldják meg a feladatokat. A katolikus-gimnáziumban egy fiatal már fél tizenkettőkor végzett, mindenki más pár perccel a déli harangszó előtt vagy után lépett ki az iskolából. Szabó Balázs arcán a megnyugvás és az öröm látszódott, miután befejezte a vizsgát. A fiatal szerint: az idei feladatok, az elmúlt évekhez képest jól érthetőek voltak, ezért szinte mindent könnyen meg lehetett oldani. A matematika érettségi első felére 45 a másodikra pedig 135 percet kaptak a diákok.

A nem hivatalos matek megoldásokat itt megnézheted.

Nem kötelező a maszk használata

Több szempontból is különlegesnek számít az idei érettségi szezon. A járvány miatt a végzősök az utolsó hetekben csak otthon tudtak készülni. A vizsgák reggel nyolc óra helyett, kilenc órakor kezdődnek, szóbelizni pedig csak néhány tantárgyból kell majd. A megmérettetések előtt szájmaszkot és gumikesztyűt is osztottak a diákoknak. Előbbi védőfelszerelést azonban nem kötelező használni a vizsgák alatt csak ajánlott, az iskola folyosóján és a közösségi helyiségekben azonban igen. Az általunk megkérdezett végzősök többsége nem húzott kesztyűt és maszkot, mivel zavarták volna őket a koncentrálásban.