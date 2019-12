Harmadáron megy a hús a disznótorról a fagyasztóba

Aki rendszeresen vásárol, pontosan tudja, nem olcsók a feldolgozott húsok és a húskészítmények a boltokban. Az ünnepekhez közeledve inkább újabb árnövekedés várható. Talán ennek is köszönhető, hogy a disznóvágás nem megy ki a divatból, a megbízható tenyésztőktől mindig elviszik a sertéseket.

Csípős hidegek járnak, ilyenkor már egyre gyakrabban ébred a falu a disznótorok jellegzetes hangjaira. Az otthoni vágás egy olyan tevékenységnek tűnik, amely sosem megy ki a divatból. Ezt igazolja az is, hogy Somogy megyében, habár az elmúlt években csökkent a sertéstartók száma, még ma is sokan kínálnak eladásra háztáji tartásban nevelkedett sertést.

– Már csak egy 110 kilogramm körüli disznónk van – mondta érdeklődésünkre Horváth István, aki Toponáron nevel sertéseket. – Egy hét alatt tizennégyet eladtam, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, viszik a disznót, mint a cukrot – tette hozzá elégedetten. Horváth István tapasztalatai szerint többségében kaposváriak vásárolnak vágnivaló disznót tőle. Akik külső utcákban laknak, olyan helyen, ahol fel is lehet dolgozni az állatot. – Tavaly olyan is volt, hogy panelba, a hatodik emeletre cipeltem fel egy feldolgozásra váró disznót – mesélte. – Kérdeztük a vevőt, hogy komolyan gondolja-e. Azt mondta: megtölti a kolbászt, kiaggatja a balkonra, meg is tette, még a zsírt is kisütötte. Ez egy komplett 150–160 kilós állat volt.

Az azért gyakoribb, hogy két család közösen vesz egy sertést, amit aztán elfeleznek, és kis csomagokba tesznek a fagyasztóba.

A toponári sertéstartónál 550 forint az élősertés kilogramm ára. A hirdetéseket böngészve hasonló áron kínálják az élő állatott megyeszerte. Egy Kaposvár környéki tartónál a 130–150 kilogramm körüli jószágok kilóját 600 forinért adták. Egy magyaregresi állattartó élősúlyban 600, tisztítva 820 forintért kínálta hízóit. Az utóbbi ár már tartalmazza a szállítást is.

Ha valaki disznóvágásra adja a fejét, nem ússza meg olcsón, hiszen az 550 forintos kilónkénti ár nem tűnik soknak, ha a bolti feldolgozott hús­árat nézzük, de ilyenkor nincsenek a képletben a járulékos költségek. Azonban még mindig van egy korosztály, amely számára fontosak a hazai ízek – mondták a sertéstartók. Az idősebbek hozzászoktak a házi, füstölt árukhoz, s habár már sokan nem tartanak disznót a sok vesződség miatt, s talán az egészség sem engedi, de azért mégis vásárolnak egyet feldolgozásra.