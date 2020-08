Három kísérővel érkezett a tárgyalásra a posztoló

Légyott Misivel címmel egy siófoki, Witzmann Mihályt folyamatosan, – időnként meglehetősen durván – minősítgető trolloldalon invitálták a részvevőket a választókerület egyéniben megválasztott képviselőjének személyes meghallgatására a fonyódi járásbíróság előtti utcára.

Witzmann Mihály mint mondta: képviselőként tűri a kritikát, még az igaztalant is, de a gyalázkodó, hazugságokat tartalmazó bejegyzések egy része már túlmegy minden határon. Ezért korábban úgy határozott: feljelentést tesz egy magánszemély ellen a Fonyódi Rendőrkapitányságon az egyik bejegyzés miatt, amelyben a balatonlellei családi pincéjük építéséhez kapcsolódva sorozatosan valótlanságokat állítottak.

A Witzmann-ellenes trolloldal felhívásának csak kevesen tettek eleget. A feljelentett személyen kívül hárman voltak ott, köztük Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője, aki augusztus közepén már egy posztban említésre került a Witzmann család pincéjével kapcsolatban. Potocskáné Kőrösi Anita munkatársunknak azt mondta: azért ment el a fideszes képviselő személyes meghallgatására, mert fontosnak tartja, hogy olyan ügyekben, ahol ellenzéki megszólalást támadnak, jelen legyen. Közölte azt is, hogy nem mehetett be a személyes meghallgatásra, de a jövőben a tárgyaláson részt kíván venni. Witzmann Mihály azt is elmondta: elfogadta volna a bocsánatkérést, hogy ilyen ügyekkel ne terheljék a bíróságot, de erre nem került sor.

Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője azt közölte, hogy a feljelentett posztoló megerősítette, hogy ő írta bejegyzést, de bűnösségét nem ismeri el és kérte a valóság bizonyítását. A közeljövőben lesz az ügyben az első tárgyalás, amelynek időpontjáról még nem kaptunk tájékoztatást.