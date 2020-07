Hiába az alkoholstop, távol még a józanság

Széles skálán mozog, hogy ki és miként értékeli a siófoki önkormányzatnak azt a döntését, hogy augusztus 1-től már nemcsak a bulinegyed környékére, hanem az egész városra érvényes a közterületi alkoholfogyasztás tiltása. Egy biztos, nem mindenki bánkódik a szigor miatt.

Ami egy gyors véleményszondázás vagy csak a közösségi médiában fellelhető hozzászólások alapján egyértelműen kiderül, hogy az emberek fejében teljes a káosz a közterületi alkoholstop kapcsán. Mindez egy nyilatkozónk szerint annak köszönhető, hogy Siófok képtelen volt érthetően elmagyarázni az embereknek, hogy a nagy sajtóvisszhangot kiváltó döntést hogyan kell értelmezni, és mondjuk mire számíthat az, aki az utcán megiszik egy doboz sört. Az ejnye-bejnyétől a több tízezres bírságig ugyanis széles skála. Sokakat megkérdeztünk a témában, de azt előre kell bocsátani, hogy egy-egy nyilatkozó kivételével a többség csak úgy vállalta véleményét, ha névtelen maradhat.

– Amikor Siófokkal összefüggésben csak a bírságokról, a tiltásokról és a gigantikus rendőri razziákról lehet olvasni, akkor talán érthető, hogy maradnék névtelen – magyarázta egyik nyilatkozónk.

– Nincs új a nap alatt, ez a rendelet nem újdonság, most csak kiterjesztették. A kijelölt parti sávban eddig is tilos volt, pontosabban lett volna, az utcán mondjuk dobozos sört inni. És történt valami? – tette fel a kérdést egy helyi férfi.

– Soha senki nem tartatta be. Azt már egy vendéglátásban érdekelt vállalkozó teszi hozzá a beszélgetéshez, hogy amikor egy pénteki vagy szombati napon a Petőfi sétányon hömpölygő 10 ezer emberből 9,5 ezer kezében pohár van, akkor ki lesz, aki ezt a tömeget ellenőrzi vagy bírságolja? Még akkor is lehetetlen a küldetés, ha a legutóbbihoz hasonlóan, 100 rendőr jelenik meg a sétányon – hangzott a vélemény. Nyilatkozónk hozzátette, hogy a törekvést alapvetően nem tartja rossznak, hiszen a vendéglátósoknak az lenne az érdeke, hogy a közönség ne az élelmiszer boltokban vagy a delikatesz üzletekben vegye meg az italt, ami mosolyt csal az arcokra, hanem üljön le és a vendéglátóegységben fogyasszon. Kulturáltabban, mintha azt az utcán tenné.

– Lehetne ezt jól csinálni, de teljesen más az elmélet és a gyakorlat, a városvezetés pedig egyszerűen nem ért a turizmushoz, vendéglátáshoz. Kivitelezhetetlen, amit akarnak – szólt egy másik vállalkozói érvelés.

Évek óta színvonal alattinak tartja a Siófokra érkező vendégkört egy ugyancsak név nélküliséget kérő vendéglátós. – Le kellene végre számolni azzal az imázzsal, hogy a Nyár fővárosa az olcsó gyrosról és a gyors élvezetekről szól. Már legalább öt éve el kellett volna kezdeni átalakítani a kínálatot, amihez idővel a kereslet is idomul, de ez egy átgondolt, kemény munka. Ez lett volna a feladata a város vezetésének az előző időszakban és most is. Ehelyett csak azzal szembesülünk, hogy mit nem szabad – hangoztatta nyilatkozónk.

– Furcsálltam, amikor múlt héten azt olvastam, hogy Siófokon tilos az alkoholfogyasztás – mondta a Siófokon nyaraló Perner Gábor, aki azt is hozzáfűzte, hogy a felesége olvasott jobban utána, és akkor jöttek rá, hogy ez csak a közterületekre vonatkozik. – Többször voltunk már itt nyaralni, de eddig nem éreztük, hogy akkora a baj. Kisgyerekesek vagyunk, este nem a Petőfi sétányon töltjük az időnket, de mi is voltunk fiatalok és szerintem azzal mindenki tisztában van, hogy a nyári bulik olyanok, amilyenek. Olykor mindenkivel előfordul, hogy túllő a célon – mondta a fiatal családapa, aki szerint azoknak a vendégeknek ezután sem lesz gondja, akik normálisan viselkednek.

A közterületi italozás tiltásával összefüggésben az éjjel-nappalikat érintő új szabályozás is életbe lép, ami szerint a boltok csak akkor lehetnek nyitva éjszaka is, ha vállalják, hogy este 10 és reggel 6 között nem árulnak alkoholt. – Ez minket is érint, hiszen tartunk sört, valamennyi rövid ital és cidereket is. Kénytelenek leszünk változtatni, de ésszerűtlen és indokolatlan döntésnek tartjuk – mondta a Kertész Gábor, aki a Beszédes sétányon működteti üzletét és a döntés miatt komolyabb forgalmi kieséssel számol. A kereskedő túlzónak tartja Lengyel Róbert polgármester kommunikációját, és főként annak hangnemét, ami a részegen fetrengő fiatalokról szól.

A siófoki éjszakai életre rálátó több információforrásunk is úgy látja, hogy semmi sem fog változni Siófokon, sőt készülni kell arra is, hogy az eldobált üvegek, poharak mennyisége sem fog csökkenni, legfeljebb tovább finomodnak majd a nyári éjszaka italozási szokásai. Azt sem tartják kizártnak, hogy a parti szakaszokon vagy a Jókai park bokrai alatt gyűlnek majd az italosüvegek, amiket tetszőleges időpontban, bárhol beszereznek azok, akik a szórakozóhelyeken eddig sem költöttek.

Kolumbán Tünde