Horgász juniális és tábor vár az ifjú pecásokra

Juniálison bizonyíthatnak a horgászok a Desedán vasárnap, s a tónál hamarosan horgásztábort szervez a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. Az egy hetes turnusokban 6-15 éves korú gyermekek vesznek részt, a program június 18-tól augusztus 17-ig tart és sztárvendégeket is meghívnak.

A fiatalok a horgászfelszerelés összeállításán kívül a halfajokat és a vízi élőlényeket is megismerik, s minden nap horgásznak. Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke kiemelte: tartalmas, élményekkel teli programok várnak a fiatalokra.

– Jól mutatja a horgásztábor iránti érdeklődést, hogy két turnus már betelt – mondta Farkas Szilárd, az egyesület ifjúsági megbízottja. – Fiúk és lányok egyaránt jönnek, s több testvérpárt is beírattak a szülők. Újdonság, hogy az idén egy alkalommal már a táborban aludhatnak a gyermekek, így hajnali és esti horgászatra is lehetőség nyílik. Pecaverseny, számháború, sétahajózás is kiegészíti a programot, s neves pergető és pontyfogó versenyzőket is vendégül látunk.

A tábor előtt újabb élmény vár az érdeklődőkre: a desedai horgász juniálist vasárnap rendezik a tó nyugati oldalán, a kaposfüredi szőlőhegy alatti vízterületen. Számos kísérőprogram színesíti a juniálist: reggel hétig lehet jelentkezni a horgászversenyre, s azok a gyermekek is bizonyíthatják rátermettségüket, akik a tavaszi peca szombaton vettek részt.