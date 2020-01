Ínyenc ételek és finom borok: Gömbkilátóhoz csábított a Déli Téli Party

Különleges élményben lehetett része azoknak, akik a hétvégén ellátogattak a balatonboglári Gömbkilátóhoz. A második alkalommal megszervezett Déli Téli Party elnevezésű rendezvényen a jó zene mellett, ínyenc ételeket és finom borokat is kínáltak a szervezők.

Balatonboglár Thai libaleves, szarvas lábszár, kacsa és mangalica. Néhány ínycsiklandozó étel, amelyet bárki megkóstolhatott a Gömbkilátó tövében felállított sátorban. A különleges fogásokat balatonboglári és lellei éttermek tálalták. A főfogások mellé különféle desszerteket is kínáltak. Az édesszájúak megkóstolhatták a császármorzsát és a sós karamellával megbolondított mascarpone sajtos poharas süteményt is. Kopasz Balázs, a második alkalommal éltere hívott esemény szervezője elmondta: fontosak az ilyen rendezvények azért, hogy ne csak a nyári időszakban látogassanak az emberek a Balatonhoz.

– Télen is népszerűsítjük a tó környékét – fogalmazott. – Évek óta létezik a Lelle-Boglár vállalkozói összefogás, ahol éttermesek, cukrászdák, kávézók, a gasztronómiával foglalkozók próbálják mozgásban tartani a Balatont. Muszáj ősztől tavaszig is megmutatni az embereknek a tó szépségét, de ehhez természetesen szükség van programokra. Tavaly szerveztük meg először a rendezvényt, ami egy pótszilveszteri bulinak indult. Az jutott eszünkbe, hogy milyen jó lenne megünnepelni az új évet itt a várdombon. Ilyen jellegű rendezvény ugyanis még nem volt korábban a Gömbkilátónál. Megcsináltuk az első Déli Téli Partyt 2019-ben, ami annyira jól sikerült, hogy mindenképpen folytatni szerettük volna. Ebből most már biztosan hagyomány lesz és minden év első hétvégéjén megszervezzük az eseményt – hangsúlyozta a szervező.

Az eseményen négy étterem, hét borászat és egy kávézó mutatkozott be, de egy gyerekjátszó is érkezett a kilátóhoz és a bobpálya is kinyitotta kapuit. Kopasz Balázs hozzátette: minden étterem az évszakhoz és a rendezvényhez illő ételspecialitásokat hozott magával, a borászok pedig különleges forralt borokat. Az esemény sztárvendége Mujahid Zoltán volt, a napot pedig retró diszkó zárta.