Kaposvár összes közterületén kötelező a maszk!

Már nem csak a vásárcsarnokban lesz kötelező a maszk. Szita Károly, Kaposvár polgármester nagy bejelentést tett szerda este.

Kaposvár teljes területén kötelező a maszk viselése csütörtöktől. Ezt Szita Károly polgármester élő videóban jelentette be közösségi oldalán. Ez vonatkozik a Kaposvári Közlekedési Központra, a piacra, vásárcsarnokra és a vásártérre is. A zöldterületen, parkokban nem kell maszkot hordani, ám a játszótereken ajánlotta a városvezető, hogy húzzunk maszkot.

Szita Károly elmondta: habár a csapatsportok űzése eztán tilos, de a kondiparkok nyitva maradnak és a városligeti futópályát is használhatjuk egyéni sporttevékenységre.

Elhangzott a Virágfürdő gyógyászati kezeléseit szerdától is igénybe vehetik a páciensek, viszont zárva tartanak a városi intézmények így az Együd Árpád Művelődési Központ a látogatók számára, valamint a városi könyvtár, a megyei múzeum és a Csiky Gergely Színház is.

A menzák működnek tovább, az általános iskolások és a nevelési intézményekben résztvevők nem maradnak meleg étel nélkül, de az online tanrendben tanulók is igénybe vehetik majd a szolgáltatást.

Az autóbuszokon, amelyeken korábban már megtörtént a járatsűrítés kedvezményeket vezet be a város. Szita Károly bejelentette: a tavaszhoz hasonlóan az egészségügyi dolgozók számára lesz ingyenes a helyi tömegközlekedés igazolás felmutatásával. Illetve azok az orvostanhallgatók, egészségügyi főiskolások is ingyen utazhatnak a buszokon, akik Kaposváron védekeznek a vírus ellen.