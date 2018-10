Költőóriások munkásságát idézte fel az Arany-háromszög

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az Arany-háromszög zenés irodalmi hétvégét Balatonszárszón. Múzeumok karöltve emlékeztek meg interaktív kiállításokkal, tárlatvezetéssel, előadásokkal három költőóriás munkássága előtt.

Több mint egy éve kötött együttműködési megállapodást a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum és a balatonszárszói József Attila Emlékház – idézte fel Dorogi Sándor, Balatonszárszó polgármestere. Később a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum is csatlakozott a partnerekhez. Ezután született meg a gondolat, hogy egy közös rendezvényen emlékezzenek meg mindhárom költőóriásról.

Dorogi Sándor elmondta: minden korosztályt igyekeztek megszólítani, s úgy alakítani a programot, hogy a fiatalabb nemzedék érdeklődését is felkeltsék a költők iránt. Így interaktív kiállításokkal, tárlatvezetéssel, színészekkel és zenészekkel tarkították az irodalmi hétvégét. Megjelent a településen többek között az Arany János munkásságát interaktív kiállítás formájában felkaroló Arany 200 Busz is.

Mindemellett színes előadások kísérték a hétvégét. Imre Zoltán, a nagyváradi Ady Endre emlékmúzeum volt igazgatója, jelenleg a Nagyvárad múzeumainak főigazgató helyettese Ady Endréről, A tegnapi Páris címmel tartott előadást.

– Számomra is nagy öröm, hogy egyszerre népszerűsíthetjük a három költőt Szárszón – mondta Imre Zoltán. – A legfontosabb költőkről beszélünk, akik új mederbe irányították az irodalom folyamát. Büszke vagyok a nagyváradi és a szárszói emlékmúzeumok közötti együttműködésre is, kulturális híd épült a települések között. Szeretném, ha ennek a kezdeményezésnek is lenne folytatása majd a jövőben. Én már szinte hazajárok Szárszóra, gyümölcsöző ez a kapcsolat.

Mint megtudtuk, több területen is együttműködnek az intézmények, egymás attrakcióinak megismerését is segítik a látogatóközönség köreiben.

Kultúra és a turizmus

Dorogi Sándor elmondta: egész éven át igyekeznek programokkal szolgálni a településen élőknek és a turistáknak, hisz több szálláshely sem csak a nyári szezonban tart nyitva. Az irodalmi hétvége is azt a célt segítette, hogy a nyár után is tartalmas programot találjanak az érdeklődők, összekapcsolva a kultúrát és a turizmust. Ráadásul nem is ez volt az egyetlen kulturális csemege az elmúlt napokban: sok látogatót vonzott a hagyományos Lutherfest is, melyen a kulturális műsorok mellett gasztronómiai programokkal, többek között kézműves sörök kóstolásával várták az érdeklődőket.