Kötetbe rendezné verseit a veterán kisbíró

Volt, amikor még a kisbíró minden településen a fontos információk hírnöke volt. Ma már csak a szüreti felvonulásokon találkozhatunk az ünneplőbe öltözött dobossal, aki harsányan kiabálja ki az egybegyűlteknek a falu minden eseményét.

Nyárádi György már veteránnak számít ezen a területen, hiszen harminc éve ő dobolja ki Balatonszemes fontos eseményeit. – Emlékezetem szerint már hatéves korom óta részt vettem a szüreti felvonulásokon – mondta Nyárádi György kisbíró.

A felvonulásoknak közel száz éves hagyománya van Balatonszemesen, igaz volt néhány év, amikor nem tartottak szüreti felvonulást, elmaradt a bál. De miután 1989-ben külön vált a település Balatonszárszótól újraélesztették a hagyományt. – Összefogtak a falubeliek és azt mondták: szervezzünk szüreti bált és felvonulást – idézte fel az újrakezdést a kisbíró. – Kerestek táncosokat és kisbírót is. Én akkor voltam a harmincas éveimben és ők fiatal kisbírót szerettek volna. Az elődöm idős volt és nem akarta folytatni, én elvállaltam a feladatot.

S azóta is lelkiismeretesen készül Nyárádi György az őszi rendezvényre, ahol mindig saját maga által írt verseket olvas fel. Persze az írásban akad segítője is, akivel közösen dolgoznak a hírek rímekbe szedésén. – Megvan az elmúlt harminc év összes anyaga – mondta a megye legrégebb óta aktív kisbírója. – Ez elég sok anyag, ezért akivel közösen írjuk a szövegeket beszélgettük, hogy le kellene archiválni az utókornak. A művelődési háznál pedig vannak fotók is, így egy komplett kötet összeállhatna. Jelenleg ezt a munkát szervezzük.

Nyárádi György kisbíró egy ötvenéves dobot használ a fellépésekhez, ezen még annak idején a tanács kisbírója dobolt. A veterán kisbíró addig dobol, ameddig egészsége engedi, aztán pedig van utánpótlás: unokája már most igyekszik ellesni a fortélyokat.