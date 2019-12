Közös jövőkép: átrajzolódott a közös önkormányzatok térképe

Négy közös önkormányzati hivatal (KÖH), a bárdudvarnoki, a hetesi, a bolhói és a babócsai is megszűnik az év végén. Több somogyi település vezetése döntött úgy, másik önkormányzati hivatalhoz csatlakozik januártól. A megye legnagyobb ilyen hivatala a csokonyavisontai lesz.

Lényegesen átformálta a KÖH-ok térképét az őszi önkormányzati választás. Az októberi szavazás után hatvan napja volt az önkormányzatoknak arra, hogy eldöntsék, melyik településhez szeretnének tartozni a következő öt évben. A Jutai KÖH-ból Kaposfő, Somogyaszaló és Somodor vált ki, majd csatlakozott a Kaposmérői KÖH-hoz. A Nagybajomi KÖH-ból Kiskorpád, valamint Jákó távozik és kezdi meg a közös munkát Kaposmérővel. A nagybajomiak január elsejétől Pálmajorral alkotnak közös hivatalt. A Lengyeltóti KÖH-ból pedig Kisberény válik ki és csatlakozik Buzsákhoz, a Somogyzsitfai KÖH-ból távozó Szőkedencs pedig Balatonszentgyörgyhöz. A megszűnő Bárdudvarnoki KÖH-ból kiváló Kaposszerdahely Jutát, Bárdudvarnok pedig Simonfát választotta. A Hetesi KÖH is megszűnik az év végén. Hetes a Somogyjádi KÖH-hoz, míg Bodrog, Csombárd és Várda Jutához csatlakozott. A megszűnő Bolhói KÖH valamennyi települése Bolhó, Heresznye, Vízvár, Bélavár Csokonyavisontát választotta. Csak úgy, mint a megszűnő Babócsai KÖH települései Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép és Somogyaracs. Ezzel Csokonyavisonta – tizenkettő másik településsel együtt –a megye legnagyobb közös önkormányzati hivatalát alkotja januártól.

Harasztia Attila, Csokonyavisonta polgármestere elmondta: a legtöbb település azért csatlakozott hozzájuk, mert szimpatikus volt nekik az önkormányzat elképzelése. Ebben a helyzetben kedvező a finanszírozás is, hiszen azoknak a KÖH-nak, amelyeknek hétnél több tagja van, mindegy egyes falu után biztosít az állam egy dolgozót és évente ötmillió forintot. Harasztiai Attila hozzátette: a tárgyalások elején először mindenki a saját érdekeit nézte, aztán belátták a polgármesterek, az a legjobb megoldás, ha közösen dolgoznak.

Fejlődéspártiak

A Kaposmérői KÖH-t korábban Kaposmérő és Kaposújlak alkotta. Január elsejétől azonban hét település tartozik ehhez a közösséghez. Kaposmérő és Kaposújlak mellett a már korábban említett Jákó és Kiskorpád, valamint Kaposfő, Somogyaszaló és Somodor is. – Egyetlen települést sem csábítottunk magukhoz – emelte ki Prukner Gábor, Kaposmérő polgármestere. – Nem mentem el polgármesterekhez kampányolni azért, hogy minket válasszanak. Akik csatlakoztak hozzánk, tisztában voltak azzal, hogy Kaposmérő és Kaposújlak stabil önkormányzat, hitel nélkül gazdálkodunk, soha nem kellett segítséget kérnünk, azért mert bajba kerültünk. De nyilván az is szempont volt, hogy Kaposmérő rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Felfogásunk szerint akkor fejlődhetünk mi is, ha a környezetünk is fejlődik– tette hozzá.