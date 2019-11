Különleges tortával szerzett aranyérmet a kaposvári cukrász

Porcelán- és rongybabái meghozták a sikert Koczka Juditnak. A kaposvári cukrász Birminghamben, a Cake International világversenyen különleges tortájával kisartisztika kategóriában aranyérmet szerzett.

Kalandos repülőúton érkezett Birminghamba Koczka Judit. A kaposvári cukrász a Cake Internationalre utazott Angliába, ahová vitte magával a világversenyre szánt tortáját is. – Minden csomagunkat szétszedték, a dobozba csomagolt tortát nem akarták felengedni a repülőre, majd nagy könyörgések árán végül megengedték, hogy az előttem lévő ülés alá betegyem, szóval nem voltam nyugodt – mesélte Koczka Judit.

Thaiföldről, Törökországból, Kínából és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők, akik összesen 1800 alkotást hoztak magukkal. Angliában évente két rangos versenyt rendeznek, az egyiket Birminghamben, a másikat Londonban. A november elsején kezdődő háromnapos megmérettetésre 20 napot készült Judit, egy régi stílusú gyermekszoba padlóját mintázta tortáján. Erre került egy porcelánbaba, amely kulccsal felhúzható. Helyet kapott az alkotáson egy kampókezű rongybaba, egy játékkutya ölében cicával is.

– Rengeteg ötletem volt, de mikor elkezdtem építeni, kezdett szűkülni a tér, az összhangot nem volt könnyű színben, kidolgozásban, arányokban eltalálni – jegyezte meg a kaposvári cukrász, aki a verseny napja előtt vette észre, hogy babája két lába eltört, pénteken hajnali négy óráig javította a figurát.

A munkákat egy nemzetközi zsűri tucatnyi szempont alapján pontozta. – Sikítottam, mikor megláttam, hogy a munkám mellé odakerült az arany­érem, a szakmai zsűrinek nagyon tetszett az alkotásom egyedisége, kiemelték a szín-és formavilágot – mondta Koczka Judit. – Egy hibát róttak fel, hogy a baba szoknyája nagyon árnyékolt volt.

A kaposvári cukrásznak a legjobban egy thai cukrász monumentális alkotása tetszett, amely egy óriási szentélyt ábrázolt, benne többek között az angol királynő is helyet kapott. Megcsodálta Tuba Geckil élethű óriásbabáját is, a török tortaszobrásztól a tervek szerint Isztambulban tanulni is fog Koczka Judit.