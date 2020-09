Ami a kígyónak lábsó, a madaraknak fogsor, az a kutyának a fizioterapeuta

Érdekes, ám ritka szakmát választott magának Szabó Kiara. Állatoknak, első sorban kutyáknak segít a gyógyulásban, a mozgásban. Egyelőre kevesen űzik ezt a szakmát az országban, Somogyban is alig vannak hozzá hasonló szakemberek. Pedig a megváltozott állattartási szokások miatt egyre nagyobb szükség van a tudásukra.

– Régen nem így viszonyultak a kutyáikhoz a gazdák – mesélte Szabó Kiara állatmozgás-terapeuta. – A velük való törődés kimerült abban, hogy láncra kötötték, ha pedig megbetegedtek, gyakran sorsukra hagyták őket. Szerencsére mára ez teljesen megváltozott. Nagyon sokan már úgy gondoskodnak kedvenceikről, mintha a gyerekük lenne.

Így aztán mindent meg is tesznek értük, amibe az is beletartozik, hogy a mozgásszervi problémákkal is szakemberhez fordulnak a gazdák.

– Édesanyám állatorvos asszisztens, így nagyon korán beleláttam abba, hogy milyen problémák megoldásában tudnék én magam is segíteni az állatokon – mondta Kiara.

– Ennek a szakmának igazából két ága van, a terápiás kutyamasszőr és az állatfizioterapeuta. Ez utóbbi mesterséget tanultam ki én is az Állatorvostudományi Egyetemen a múlt évben.

Míg az embereknél viszonylag könnyű egy mozgásszervi problémát felismerni, hisz el tudjuk mondani, mi és hogyan fáj, addig az állatoknál a megfigyelésnek, a vizsgálatoknak nagy szerepe van.

– Minden közös munka állapotfelméréssel kezdődik – folytatja Szabó Kiara. – Ezt követi egy a kutyára szabott edzésterv, és egy célmeghatározás, hogy meddig kell eljussunk a gyógyulásban egy meghatározott idő alatt. Jelenleg 10 kutyával foglalkozom, és nagyon változatos problémákkal kerültek hozzám.

A kicsit koros yorkshire terriernél, Püpinél például térdkalácsficamot állapított meg az állatorvos, ám korára való tekintettel a műtéti beavatkozást már nem javasolta. Így került a kutyus Kiarához, aki precíz edzésmunkával erősítette meg a kiskutya térd körüli izmait. Így ma már úgy tud futni, mint bármelyik egészséges fajtársa.

Kiara elsősorban kutyákkal foglalkozik, de előfordul, hogy más állatot is visznek hozzá.

– Van egy macska „kliensem” is. Azon túl, hogy ő ugye semmilyen parancsra nem reagál természeténél fogva, még egy kicsit goromba is. De már kezdjük kiismerni egymást, három-négyfajta jutalomfalattal, simogatással azért már el tudtuk kezdeni az edzéseket.

A rehabilitáció akár fél évvel is felgyorsíthatja a gyógyulást

– Hozzám elsősorban állatorvosi javallat alapján hozzák el házi kedvenceiket a gazdák – részletezte Szabó Kiara. – Gyakran egy műtétet követően, hisz az ilyen típusú rehabilitáció akár fél évvel is felgyorsíthatja a gyógyulás folyamatát. De ha a gazdi jön rá, hogy valami probléma van kedvencével, akkor előfordul, hogy egyből hozzám fordul.

Nincs könnyű dolga egy állatmozgás-terapeutának, hisz ha a kutya „neveletlen”, vagyis nem ismeri az alapvető parancs­szavakat sem, akkor előbb azokat kell neki megtanítani, hogy egyáltalán el lehessen kezdeni a közös munkát. Így egyszerre kell nevelnie és gyógyítania is.