Látványos visszatérés: ismét vízre került a Szántód

Néhány napja újra vízre került a Bahart Zrt. Szántód hajója, amely a parti szemle elvégzése miatt került szárazra.

Habár azt hihetnénk, a hajók „életük” egészét a vízen töltik, de van, hogy „pihenni” mennek. Ez történt a napokban a sokak által ismert – s talán már látogatott – Szántód személyhajóval is. Az Aleksandr Grin típusú hajó 2004. óta áll a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) 25 hajóból álló flottájának szolgálatában, s most jött el az ideje a szükséges parti szemlének. A társaság sajtószolgálatától megtudtuk: ez egy a hatóság által előírt időszakos feladat, amely alkalmával a hatóság képviselője személyesen is meggyőződik arról, a hajó megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. Olyasmi ez tulajdonképpen, mint a személyautóknál a műszaki vizsga. Így aztán erre is fel kell készíteni a vízi járműveket, ezért megtörtént a Szántód vízalatti részeinek rendbetétele: a hajótest korrózióvédelme, a hajócsavarok és kormánylapátok ellenőrzése. Ám a 180 utas befogadására alkalmas hajó esetében különösebb felújítási munkákra nem volt szükség.

Kedves Szántód! Üdv újra a vízen! ⚓💙 Közzétette: Balatoni Hajózási Zrt. – 2019. október 25., péntek

A hajók esetében is vannak tehát időszakos vizsgák, két ilyen is van: az egyik az üzemképességi szemle, a másik pedig a parti szemle. Ezek gyakoriságát természetesen jogszabály írja elő, s a hatósági ellenőrzés során tapasztaltak is meghatározzák.

Az üzemképességi szemle során – nevéből is adódóan – a hajó rendszereinek üzemképességét ellenőrzik, a parti szemlén pedig a partra emelik a hajót és a víz alatti részeket vizsgálják. Ez a kontroll határozza meg azt is, mikor kell legközelebb természetes közegét elhagyni.