Maradandó emléket kapott az egykori iskolaigazgató

Pintér Kálmán egykori iskolaigazgatónak és munkásságának állítottak maradandó emléket a somogyi megyeszékhelyen. Sokan, többek között régi kollégák, tanítványok, vállalkozók is ellátogattak hétfőn az emléktábla felavatására.

Az egykori kaposvári 503. számú Rippl-Rónai József Ipari Szakmunkásképző Intézetet hosszú ideig vezető Pintér Kálmán tavaly novemberben hunyt el, melyet követően régi kollégák, tanítványok, illetve cégvezetők fogtak össze, hogy emléket állítsanak a volt intézményvezető tiszteletére. Ahogy az a hétfői avatóünnepségen is kiderült, máig úgy emlékeznek az igazgatóra, mint a megyei szakmunkásképzés megszervezőjére.

Pintér Kálmán emléktábláját avatják, aki a somogyi szakmunkásképzés megteremtője volt. Közzétette: Sonline.hu – Somogy közösségi és hírportálja – 2018. november 5., hétfő

Fisli István, a Gépészek a Gépészekért Alapítvány elnöke leplezte le az emléktáblát, majd Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója és Weimann Gáborné, a KSZC Eötvös Loránd műszaki szakgimnázium és szakközépiskola igazgatója koszorút helyezett el az emléknél az egykori 503-as – ma már az Eötvös iskolához tartozó – Virág utcai épületében.

Weimann Gáborné mellett Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke is méltatta a volt intézményvezető munkásságát. S természetesen az emléktábla felállításában nagy szerepet vállaló Ponikfor Zoltán is megemlékezett, aki korábban több éven át dolgozott a néhai igazgató mellett. Ám az egykori iskola két régi tanítványa is csatlakozott a megemlékezőkhöz, Bogdán Imre egy verssel, Husi Gyula pedig citerajátékkal kedveskedett. A család részéről ifjabb Pintér Kálmán köszönte meg az emléket.

Sokak példája Mint az többektől is elhangzott az ünnepségen, pedagógusok és vezetők egyaránt példaként tekintenek a volt igazgatóra. Nem véletlen, hogy sokan támogatták az Eötvös iskolával szorosan együttműködő Gépészek a Gépeszekért Alapítványt, hogy elkészülhessen a már felavatott emléktábla. Magánemberek, cégvezetők, a kaposvári és a megyei önkormányzat, illetve a szakképzési centrum is csatlakozott a támogatók sorába.