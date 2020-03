Március 15: elmarad az ünnepség Kaposváron

Óvatossági intézkedésként Kaposváron elmarad az ünnepi nagygyűlés, de a polgármesteri koszorúzást megtartja Szita Károly. Ezzel kíván emlékezni idén a szabadság forradalmának hőseire.

A kaposváriak védelmében nem tartja meg a hagyományos március 15-i Széchenyi- és Kossuth téri ünnepséget Kaposvár Önkormányzata. Bár városunkban, Istennek hála, továbbra sem tudunk koronavírussal fertőzött betegről, ebben a helyzetben, mint minden nagy lélekszámú esemény, úgy a hagyományosan sok ezer kaposvári részvételével zajló március 15-i ünnepség megtartása is kockázatot jelentene – indokolta a döntést Szita Károly polgármester.

Az önkormányzat ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke méltó módon megidézhető legyen. Kaposvár fő útvonalait idén is zászlók díszítik a nemzeti ünnep napjaiban, a középületeken is ott lesznek a nemzeti lobogók, és a Kossuth téri zászlófelvonást is megtartják.

A vírus által veszélyeztetett korosztályok védelme, a kaposváriak egészsége és biztonsága a legfontosabb, ám kokárdával és a lakóépületeinkre kihelyezett zászlókkal mindannyian kifejezhetjük tiszteletünket és hálánkat a szabadságért küzdő őseinknek.