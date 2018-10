Még a Latte Macchiatót is tökkel ízesítették Fonyódon

A gofcsi, a pite és még a Latte Macchiato is tökkel volt ízesítve Fonyódon. A hétvégén ötödik alkalommal rendeztek Tök Jó Napot a balatoni városban.

Hidvégi József polgármester köszöntőjében elmondta: cél, hogy a város lakói jól érezzék magukat, ősszel is kínáljanak tartalmas programokat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Igazi gasztrokavalkád várta az érdeklődőket a helyi és környékbeli vendéglátósok jóvoltából. A Fonyód Konyha Nonprofit Kft. sütőtökkrémlevessel és ötféle tökös süteménnyel készült.

Szikra Gabriella, A Konyhám tulajdonosa sült tököt kevert a gofri tésztájába, rá tejfölhab, rukkola, kolbász chips és szalonna pörc került. A tökös pite gyömbéres fűszerezéssel készült tejszínhabbal és csokoládéval díszítve.

– A tököt sűrűn használjuk, nagyon jó alapanyag, lehet édesen és sósan is készíteni. Egyre többen kóstolják meg az ebből készült ételeket – tette hozzá Szikra Gabriella.

A tököt nemcsak ették, hanem faragták is. Készült hamburger, szellem, pólyás baba. E.T. a földönkívüli kivilágítva egész ijesztőre sikerült. Pavlicsek Csaba világbajnoki ezüstérmes ételszobrász remekeit is megcsodálhatták az érdeklődők.

A színpadon néptánc-, moderntánc-bemutatók, kangatraining, angolul tanuló ovisok mondokái, artistashow is helyet kapott. A Kultúrkamionban retro est, a Dísz téren pedig Halloween Party zárta a napot.