Meghalt Kercza Imre, a Somogyi Hírlap nyugalmazott főszerkesztője

Régóta tudtuk, hogy nagyon beteg, de azt nem hittük, hogy távozni készül. Kercza Imre Kőkúton született 1940-ben, jogász és közgazdász végzettséget szerzett. Újságírói pályáját 1963-ban a Somogyi Néplapnál kezdte gyakornokként, majd rovatvezető és főszerkesztő-helyettes lett. 1990-től a Somogyi Hírlap főszerkesztője, 2001-től a budapesti Europress Sajtó-és Fotóügynökséget is vezette főszerkesztőként. 2002-ben Táncsics-díjat kapott, és a Somogy Polgáraiért díj birtokosa is volt. Sok évtizedes munkájáról Találkozások, csavargások, töprengések címmel adott ki riportkötetet. Ebben azt írta, hogy két ember volt a számára meghatározó az egész életében: az egyik Jávori Béla, Somogyi Néplap egykori főszerkesztője, a másik Bayer József, az Axel Springer Magyarország ügyvezető igazgatója. A könyv ajánlását így fejezte be: „Azt mondják, a hűség nem érdem, mert egyoldalúvá teszi az embert. Én másként gondolom.”