Mégis bezárult a határ a külföldi bérvadászok előtt

Végzetes lehet az ősz a vadásztársaságok számára, hiszen a nagy bevételt hozó gímszarvasvadászatokra mégsem érkezhetnek külföldi vendégvadászok.

Miután szeptembertől ismét határzárat rendelt el a kormány, a vadászok a komoly bevételt eredményező szarvasvadászatokért lobbiztak. Az Országos Magyar Vadászkamara párbeszédet kezdeményezett a kormánnyal, hogy a vendégvadászok beutazhassanak az országba. Korábban úgy tűnt, eredménnyel. Azonban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken azt mondta: ezek nem számítanak üzleti célú utazásoknak az ORFK értelmezése szerint, tehát nem érkezhetnek külföldi bérvadászok a mostani szarvasbőgésre.

Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) fenntartja korábbi véleményét, miszerint a külföldi bérvadászok fogadása a járvány szempontjából nem jelentett volna komoly kockázatot, különösen ha a Vadászkamara által kidolgozott protokollt alkalmazták volna. Jámbor László, az OMVK elnöke úgy fogalmazott, a jövőbe kell tekinteni és összefogni a magyar vadgazdálkodás régi kerékvágásába lendítéséért.

Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke felháborítónak nevezte, hogy miután a kamara közölte az érintettekkel, szervezhetik a vadászatokat, mégsem érkezhetnek vendégvadászok. – Mi erre felkészültünk személyzettel, vendégházakkal – mondta a társaság elnöke. – Megvoltak a vadászati szerződések, és vártunk négy osztrák és ugyanennyi német vendéget, s Szlovákiából jött volna még két vadász, de őket visszafordították. Ezzel teljesen hitelüket vesztik a magyar vadásztársaságok és vadászatszervező irodák. A vendégek elmennek inkább Lengyelországba, és félő, ha most így tesznek, jövőre sem lesz ez másképp.

A Gyótai Vadásztársaságnál már augusztusban lemondták a lefoglalt gímbikákat. – Aki még kivárt, az elindult, és egy részüket átengedték a határon, de voltak, akik már nem tudtak bejutni az országba – közölte érdeklődésünkre Tibáld Béla, a vadásztársaság elnöke. Úgy tudjuk: volt olyan, aki az egyik határátkelőn nem jutott át, de valamivel távolabb egy másikon igen.

Gyótán átalakítják a vadászatokat, és igyekeznek magyar nimródokat a területre csábítani, de az árbevétel-kiesés így is 60-70 millió forintra tehető.

A megye legnagyobb vadászatra jogosultjánál a SEFAG Zrt. a szarvasbőgés időszakában mintegy 120 vendég vadászata hiúsult meg. Szeptemberben a vadászati bevételek egyötöde keletkezett volna a bőgésből. Ám a jelenlegi helyzetben a belföldi vendégekre koncentrálnak, és az értékes koros bikák helyett a fiatal- és középkorosztályú bikák fokozottabb válogató vadászatát helyezik előtérbe.

A Kaszó Zrt.-nél igyekeznek a vadászházat feltölteni magyar vendégekkel, hiszen olyan külföldi vadász is volt, aki azért mondta vissza a lefoglalt bikát, mert elfogyott a szabadsága. – Most csak olyan külföldiek vannak nálunk, akik már korábban vagy üzleti céllal utaztak hazánkba – mondta Galamb Gábor vezérigazgató. – Néhányan más társaságoktól jöttek, akik ott nem látták meg a célkeresztben életük bikáját.

Félő, hogy a társaságok nem tudják teljesíteni az éves kilövési terveket. Ebben az esetben egyrészt bírságot kaphatnak, másrészt a vadászterület használati engedélyét is elveszíthetik. A kieső bevételek miatt pedig a vadkárt sem tudják fizetni. A vadásztársaságoktól tudjuk: a húseladás sem jelent kiutat, mivel nagyon alacsony a felvásárlási ár.

Esetleg megoldás lehet, ha egyszeri hozzájárulást fizetnek a tagok, vagy egy tehetős új tag belépti díjával gyarapítják a kasszát.

A kieső bevételek miatt a vadkárt sem tudják fizetni