Megszülethet a verdikt a kamerákon keresztül is

Áprilistól befejeződött az ítélkezési szünet a bíróságon, de ez nem jelenti azt, hogy megnyílnak a kapuk, mert ezentúl a telekommunikációs tevékenységet, a távmeghallgatásokat helyezik előtérbe, hogy a személyes találkozások mellőzésével csökkentsék a fertőzésveszélyt.

Március végével lezárult a rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságon, ez idő alatt nem tartottak tárgyalásokat a fertőzésveszély miatt. A színfalak mögött azért zajlott a munka: intézték a büntetés-végrehajtási ügyeket, kényszerintézkedéseket hoztak, személyes jelenléthez nem kötött tanács­üléseket tartottak. Most új kormányrendelet látott napvilágot, és a hatályba lépése jelentős változásokat tartalmaz a polgári és büntetőügyekben.

Az új jogszabály a bíróság telekommunikációs tevékenységére helyezi a hangsúlyt. A börtönnel ez a kapcsolattartás már korábban is működött, de eddig csak akkor, ha ehhez a terhelt is hozzájárult. Ezentúl azonban nem szükséges a hozzájárulása, a bíróság enélkül is elrendelheti a távmeghallgatást. További könnyítés az is, hogy ha a tanúkihallgatás akadályba ütközne, akkor a rendőrségi nyomozás alatt készült kép- és hangfelvételeket meg lehet tekinteni, a bírónak nem kell még egyszer megidézni a tanút.

– Tárgyalások újra lesznek áprilistól, de a bíróság kapui a járványügyi szabályokra tekintettel továbbra is zárva maradnak – magyarázta Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője. – Ma már elképzelhető egy tárgyalás telekommunikációs eszközök útján, mert a bíróságon kívül az ügyészségnél, a védőnél és a börtönben is van ilyen rendszer.

Arra a kérdésre, hogy a bizonyítási eljárást nehezíti-e majd az új rend, Vadócz Attila azt felelte, amit meg lehet állapítani a digitálisan beérkezett iratokból, azt megteszik, s ha szükséges, akkor jön a távmeghallgatás. Ha erre nem lenne lehetőség, akkor kihirdetik, hogy az eljárás lefolytatásának akadálya van a vészhelyzet idején.

Nagy könnyítés, hogy egyes határidőket jelentősen meghosszabbított a kormányrendelet: a bíróság elé állítás egy hónapos határideje 3 hónaposra, esetenként 6 hónapra nőtt, s az előkészítő ülést nem 90 napon belül, hanem 6 hónapon belül kell megtartani. A tárgyalások a veszélyhelyzet miatt nem látogathatók, a bíró a nyilvánosságot határozattal kizárhatja, s ez a sajtót is érinti.

A bíróság kapui továbbra is zárva maradnak

Nem torlódtak fel az ügyek a rendkívüli ítélkezési szünetben

A Kaposvári Törvényszéken nem torlódott fel a rendkívüli ítélkezési szünetben annyi ügy, hogy emiatt jelentős hátralékkal kelljen megbirkózniuk a somogyi bíráknak, értékelte Vadócz Attila. A törvényszéken egyébként is évről évre csökkenő ügyszámmal dolgoznak. A polgári peres ügyekben is szünetelt áprilisig az ítélkezés, de ebben a hónapban már visszaáll minden ügy határideje. Az új kormányrendelet azt mondta ki, ha valamely ügy határideje éppen az ítélkezési szünetben járt le, akkor az meghosszabbodik április végéig.

A polgári peres ügyekben is legfőbb irányelv ezentúl, hogy elektronikus úton folyjanak tovább az eljárások. Ami fontos újdonság, hogy a polgári ügyek szünetelését korlátlanul kérhetik a felek. Vadócz Attila hangsúlyozta: ezekben a hetekben a bírósági alkalmazottak és dolgozók időarányosan kiveszik a szabadságukat, ezért nincs üresjárat a munkában. Az, hogy lesz-e nyári ítélkezési szünet a bíróságon, esetleg már akkor, ha véget ért a járvány, arról még nem született döntés.