Minden forint jó helyre kerülhet a civil szervezeteknél

Közel hatmilliárd forintra pályázhatnak a civil szervezetek az idén, már megjelentek a felhívások. Jelentős az igény az egyesületek részéről a működést segítő forrásra, értékes programokat valósítanának meg a lapunk által megkérdezettek.

– Tavaly is pályáztunk működési forrásra a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, akkor sajnos nem kerültünk bele a támogatottak körébe – mondta Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna, a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének elnöke. – Ettől függetlenül az idén is pályázunk, támogatási forrás nélkül csak nagyon nehezen tudunk működni. Az elmúlt évben csupán 350 ezer forintból gazdálkodott az egyesület, ebből valósítottuk meg programjainkat.

Tavaly Szita Károly polgármestertől 100 ezer forintot, a Népjóléti Bizottságtól 25 ezer forintot kaptunk. Persze ez is nagy segítség volt, igaz, körülbelül csak az egyesület fél évi telefonszámlájára elég. Irodánk nincs, mert nem tudjuk fenntartani. Egy helyi vállalkozásnál végzünk szűrést alkalmanként, a cégtől ezért kapunk valamennyi támogatást. Nagy szükségünk lenne tehát az elnyerhető forrásra, új eszközöket is be kellene szereznünk, amin dolgozni tudunk. A számítógépünk elavult, a nyomtatót évente háromszor szervizelik. Persze, betegoktatási programjainkat is folytatjuk az idén, amiből tíz volt tavaly is. Egy ifjúsági programsorozatot is szerveznénk, melyen a cukorbeteg gyerekek családjaikkal cserélhetnek tapasztalatot. Decemberben már szerveztünk egy ilyet, s ehhez is nagy hasznát vennénk a támogatásnak. Tavaly sikerült eljutnunk egy budapesti oktatásra. Ez fontos lenne az idén is, hiszen rohamosan fejlődik a diabetológia, amiről fontos lenne tájékoztatni a betegeket is.

A siófoki Szalai István jelenleg a Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány elnöki, a Foki-hegyi és a Kikerics Egyesület ügyvivői feladatait is ellátja. Működést és szakmai programokat segítő forrásra is pályáznak az idén a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásait illetően. – Ha nagyjából 500 ezer és egymillió forint közötti összeget sikerülne elnyerni, az már fedezné egy-egy civil szervezet éves működési költségeit – mondta el lapunknak Szalai István.