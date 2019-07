Mozgalmas, fellépésekkel teli az Ördöngös nyara

Kifejezetten mozgalmasnak mondható az Ördöngös Táncegyüttes nyara, az elmúlt hetekben sem egyszer léptek nagy sikerrel színpadra.

Június 7-én tartották meg a hagyományos Ördöngös pünkösdölőt a művelődési házban. A telt házas ünnepen a művészeti iskolások is bemutatkoztak az együttes táncosai mellett. Az ünnepi műsort követően májusfa kitáncolást tartottak. A támogatóknak köszönhetően egy vacsorával is kedveskedhettek a vendégeknek.

A közelmúlt eseményei közül azonban mégis csak az egri Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivál hozta a legnagyobb elismerést – tudtuk meg Mikliánné Kollarics Tündétől, az Ördöngös Néptánc Alapítvány képviselőjétől. A június 21-23. között megrendezett fesztiválon közel ötszáz táncos mérette meg magát. A legjobb férfi táncos cím Tótiba kerülhetett, Wolf Tamás érdemelte azt ki. – Igazán büszkék vagyunk rá, úgy tűnik, a szorgalom meghozza a gyümölcsét – tette hozzá az alapítvány képviselője.

Wolf Tamás kérdésünkre elmondta: sok év munkája, eredménye ez az elismerés. Még gyerekként, tizennyolc évvel ezelőtt kezdett el táncolni Lengyeltótiban. Ám maga is úgy véli, az együttes nélkül nem kaphatott volna díjat, így az a közösség elismerése is a mostani. Elmondása szerint somogyit táncol legszívesebben, mely stílusában is egyedülálló a Kárpát-medencében.

Természetesen a Tóti Napokon is fellép az Ördöngös, tartalmas műsorral kedveskednek majd a vendégeknek. Még egy egyhetes somogyjádi tábort is szerveznek a nyáron, ahol az új koreográfiáját készítheti elő a táncegyüttes.