Munkát és reményt kaptak a sorstársak

Kiemelt feladat a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának elősegítése: a megyei mozgáskorlátozottak egyesülete legutóbb hat személyt vett fel, s így már közel 130-an dolgoznak a szervezet megyei telephelyein. Ezzel párhuzamosan a somogyi ipari vállalatok is segítséget nyújtanak a dolgozni vágyóknak.

Hegedűs Lajos, a mozgáskorlátozottak megyei egyesületének elnöke rámutatott: szerteágazó feladatot végeznek a megváltozott munkaképességű emberek. Van, aki csomagolóeszközöket, illetve sorkapcsokat szerel össze, más ágyneműt varr vagy épp kőedényt készít, s további ipari cégtől, szolgáltatótól számítanak újabb lehetőségre.

– Az utóbbi években kétségkívül javult a megváltozott munkaképességűek helyzete – emelte ki az elnök. – Ez alapvetően a közelmúltban hozott kormányzati intézkedések hozadéka: ha egy vállalkozás megváltozott munkaképességű embereket alkalmaz, akkor nem kell fizetni a 27 százalékos szociális hozzájárulást.

A szakember egyetért a törekvéssel, miszerint megyénkben is minél több embernek esélyt kell adni az elhelyezkedéshez. A távirati iroda hétfőn arról számolt be: a kormány célja a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányának további növelése. 2010-ben még csak 18 százalékuk tudott dolgozni Magyarországon, ma ez az arány már eléri a 40 százalékot. Hegedűs Lajos szerint Somogyban is hasonló folyamat figyelhető meg, bár az egyes kistérségek között még mindig számottevő különbség tapasztalható. Kaposváron jóval több munkalehetőség várja az érintett kör tagjait, mint a várostól távolabb fekvő kistelepüléseken. A helyi nagy foglalkoztatók közül a Videotont és a Fusetechet említette példaként, ahol ugyancsak összeszerelő munkát végeznek a tagjaik. Hangsúlyozta: elsősorban a munkahelyteremtés javíthat a megváltozott munkaképességűek helyzetén. S anyagi és pszichés szempontból egyaránt lényegesnek nevezte, hogy aki akar, az minél hamarabb elhelyezkedjen.