Nem rendelnek étteremből, inkább otthon főznek húsvétkor

Van, aki ragaszkodik a hagyományos húsvéti ételekhez és több napon keresztül süt-főz, hogy a családot bőségesen megvendégelhesse. Azonban nem mindenki választja a konyhai robotot, inkább a környező éttermekből rendeli meg az ünnepi lakomát.

Miszlang Jánosné már az ünnepek előtt a konyhában tevékenykedik, több mint egy tucatnyi családtagra főz húsvétkor.

– Szombaton reggel teszem fel főni a saját magunk készítette sonkát, fokhagyma, babérlevél is kerül bele – mondta el lapunknak a szennai vendégház tulajdonosa. A húst a lében hagyja kihűlni, hogy ne legyen száraz, amikor a tálalásra kerül a sor. A tojásokat is ebben a zsíros lében főzi meg. Azt mondta, tapasztalata szerint sokkal jobb ízűek lesznek így. A sonka mellé természetesen szépen kerül a kertből retek, zöldhagyma, de a meglévő kínálathoz vásárolnak paprikát, paradicsomot és tormát is.

– Ebédre szoktam készíteni őzgerincformában aszpikos sonkás-tojást, valamint kenyértésztába tekerek sonkát és így sütöm meg – tette hozzá Miszlang Ágnes. A kalács helyett perec a népszerű a családban. Húsvét reggelére melegen tálalja a családnak. – Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a gyerekek, az unokák is azokat az ízeket szeretik, amelyeket én is gyerekkoromban – jegyezte meg a szennai nyugdíjas.

Van, aki viszont az otthoni ünnepi készülődést kihagyja és étteremből rendeli meg a húsvéti menüt. Volt, aki vasárnapra hidegtálat rendelt, más pedig a bárányételek iránt érdeklődött a kaposvári Corner étteremben. Azt tapasztalják, hogy kevésbé rendeltek ünnepi menüt húsvétra, mint karácsonyra. Éttermük nyitva lesz az ünnepek ideje alatt is.

– Errefelé a húsvét inkább családi ünnepnek számít, nem tapasztaljuk, hogy nagyobb mennyiségben rendelnének meg előre ünnepi menüt – mondta el érdeklődésünkre Nagy Gyula, a Turul Étterem tulajdonosa. Hozzátette: minden nap nyitva lesznek, étlapjukon húsvéti finomságokat is kínálnak.

– Például sült báránybordával, nyúlhúsból készült ételekkel készülünk vendégeinknek, valamint az ország északkeleti részében népszerű sárga túrót is megkóstolhatják nálunk – jegyezte meg Nagy Gyula.

Az éttermek különlegességekkel készülnek, hiszen a böjt után a húsvét igazi bőségünnepnek számít. A vendéglátás rutinos szereplői külön séfajánlatokkal rukkolnak elő. Az idei év slágere lehet a somogyi, tűzdelt gidacomb, vagy a zsenge nyúlpaprikás galuskafelfújttal.