Online is máshogy zajlik az élet

Mindannyiunk élete más ritmusban zajlik, így van ez Kormos Marcellel is, aki évek óta gyárt videókat YouTube-ra „KMarci” néven, és jelenleg több, mint 27.000-en követik munkásságát.

Leginkább a fiatalabb generációknak lehet ismerős Kormos Marcell álneve, de ez nem is csoda, hiszen még ő maga is beletartozik abba a korosztályba, akiknek – jelen állás szerint – otthonról kell befejezniük a középiskolai évüket.

Marcellt az online tanulásról, szabadidőről és a videógyártásról kérdeztük.

Kérlek fejtsd ki miben változtak meg a hétköznapjaid, hogyan befolyásolja a jelenlegi helyzet a napi rutinodat.

A reggeleket ugyanúgy kezdem, mintha iskola lenne. A napjaim nagyon sűrűek. Most sokkal több házi feladatot, tanulnivalót kapunk mintha rendesen járnánk iskolába, ezért délután 5 óráig szinte csak tanulok. Viszont videózásra és az ahhoz szükséges munkálatokra naponta körülbelül 2 órát mindig szánok két feladat megoldása között. Általában reggel, ébredés után és este szoktam egy kicsit mozogni, majd ezek után jön a pihenés.

Hogyan telnek a tanórák?

A főbb érettségi tantárgyak közül csak magyarból van konzultációs óránk, ezekre kedden, szerdán és pénteken szokott sor kerülni. Angolból szoktunk még heti egyszer Skype-on beszélgetni, de a többi tantárgyból inkább csak feladatokat kapunk, amiket egy hetes határidőkkel kell tanárainknak visszaküldeni, viszont, ha kérdésünk van valamivel kapcsolatban, akkor bármikor kereshetjük őket. Az első két-három magyar és angol órán még voltak kisebb technikai gondok, viszont mára már mindenki jól használja az online felületeket.

A tanulmányi átlagodat szerinted befolyásolja majd valamilyen irányba, hogy otthonról tanulsz? A korosztályodon mit tapasztalsz, lazábban veszik?

Egy-két tantárgyból még küzdök az ötösért, de ebben az időszakban sokkal több időt fektetek szorgalmi és plusz feladatok megoldására. A tanárok ezeket általában díjazni szokták, szóval az év végi átlagommal nem lesz gond. Sajnos szoktam hallani panaszokat is diáktársaimra, de a többség szerintem komolyan veszi a digitális oktatást.

Az eddigi kijárási korlátozással még volt egy kis mozgástered… Kihasználtad valamennyire? Ha esetleg be lennél zárva teljesen otthonra, milyen lehetőségeid lennének?

Reggelente el szoktam járni futni, ez körülbelül 30 percet vesz igénybe. Fontos számomra a mozgás, ezért is döntöttem úgy, hogy ameddig lehet, a friss levegőn sportolok. Nekem is nehéz, hogy nem találkozhatok a barátaimmal, de legalább nem érzem magam egész nap bezárva. Én szerencsés helyzetben vagyok, mivel családi házban lakom, és minden nap ki tudok menni a kertbe focizni, kutyával játszani, tanulni, stb.

A videózásra így több időt fektetsz?

Napközben általában egy, ritkán két videót szoktam felvenni, de naponta csak egyet teszek fel a YouTube-ra. Iskola időben természetesen nem volt rá ennyi időm, viszont a technikai dolgokat (pl.: videó vágás, indexkép készítés) most is este végzem el. Mostanában viszont nagyon sok időt töltök el a számítógép előtt, hiszen most is egy jótékonysági élő adást próbálok megszervezni.

A statisztikákból hogyan látod? Mostanában többen néznek?

Amióta nem járunk iskolába, a nézettségem és a feliratkozóim száma is növekvő tendenciát mutat, ami nagy örömmel tölt el. Próbálok minél szórakoztatóbb és minőségibb tartalmat feltölteni, és úgy érzem, egyre jobb úton haladok. Nap mint nap többen keresnek fel a közösségi oldalakon keresztül és dicsérik meg a munkásságomat, ami számomra hatalmas támogatást és pozitivitást ad.

Milyen hobbit ajánlanál a korosztályodnak? Hogyan tudják leghasznosabban, vagy kreatívan eltölteni az otthon töltött időt?

Tudom, hogy a korosztályom nagyon szeret játszani, videókat nézni, szóval most a tanulás mellett erre bőven jut idő, viszont szeretnék mindenkit arra kérni, hogy a mozgást se hanyagolják el. Próbáljuk meg kihasználni a lehetőségeinket amíg még kimehetünk a szabadba, természetesen a korlátozások keretein belül.

Ha lecseng a vírus, mire számítasz, miben lehet más egy átlagos hétköznap, mint az eddig megszokott?

Szerintem a vírus utáni első pár hétben a fiatalok meg fogják rohamozni a várost, boltokat, szórakozóhelyeket, de úgy gondolom és remélem, hogy egy-két hónapon belül minden vissza fog rázódni a régi kerékvágásba. Ez az időszak most jó alkalmat ad arra, hogy összefogjanak az emberek, támogassák egymást és remélem ennek a fontosságát a jövőben sem fogjuk elfelejteni.