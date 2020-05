Roskadoznak a somogyi eperbokrok

A szabadföldi eper is pirosodik már több mezőcsokonyai őstermelő földjén. Királyné Szakala Márta egy héttel ezelőtt kezdte el árulni a gyümölcsöt, kilójáért pedig átlagosan ezerötszáz forintot kér el. A szezon körülbelül még egy hónapig, június közepéig tart.

Vörösbe borultak a sorok Királyné Szakala Márta eperföldjén. A bokrok csak úgy roskadoznak a szebbnél szebb eperszemektől. A többdekásra hízott, szabadföldi gyümölcsöket egy hete kezdték el szedni, de még a fólia alatt is terem eper. A Király család két évtizede foglalkozik epertermesztéssel. Visszaemlékezéseik szerint voltak jobb és kevésbé sikeres éveik is, az idei szezon azonban a tavalyihoz hasonlóan jónak ígérkezik.

– Az egész család kiveszi a részét a munkából – fogalmazott az őstermelő. – Férjem, gyerekeim és én dolgozunk a földeken. Nem alkalmazunk senkit, mindent magunk próbálunk megoldani, így a palántázás, a fóliázás, a szedés és az értékesítés is családi feladat. Sok más őstermelőhöz hasonlóan mi is Olaszországból vásároltuk a palántát, a földeket műtrágyáztuk, és a növényeket néha permeteznünk is kellett. Igyekszünk minőségi gyümölccsel kiszolgálni a vásárlóinkat, ezért is van nagyon sok visszajáró „ven­dégünk”. Minden epret Kaposváron adunk el, nyolc éve pedig a Nagypiacon is jelen vagyunk.

– Egy hete kezdett el érni a szabadföldi eper – folytatta Királyné Szakala Márta. – A gyümölcsszemek nagyon szépen fejlődtek, az eper finom és zamatos, a fagykár miatt azonban idén kevesebbet tudunk betakarítani, a fóliás eperrel viszont nem volt probléma. A szabad földön termesztett bokrokról egyelőre még nem sok ládával szedtünk le, mert a fóliák alatt még mindig pirosodik az eper. Június közepéig azonban még bőven lesz feladatunk – tette hozzá az őstermelő.

Húsz éve még nagy múltja volt az epertermesztésnek Mezőcsokonyán. A gyümölcsöt ugyanis helyben vásárolták fel, ezért akkoriban szinte minden család ezzel foglalkozott. Mára azonban lecsökkent a termelők száma, csak pár család él ebből.