Sikerrel szabták magukra a textilipari elvárásokat

Divatárut gyártanak, elektronikai alkatrészeket, de a vírushelyzet idején több tízezer textilmaszkot is szabtak az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. kaposvári üzemében. A gyár a jövőben regionális vezető szerepet tölthet be.

Fáradhatatlanul berregnek a varrógépek az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. kaposvári üzemében. Hatvanhárom megváltozott munkaképességű dolgozó készíti a termékeket a varrodában és a szabászaton. A járvány idején 24 ezer textilmaszkot is gyártottak a varrónők, de formaruha is készül az üzemben a MÁV, BKV és a Volán munkatársai számára. – Egyre nagyobb az igény a varrodai munkára – mondta el kérdésünkre Csizi Péter ügyvezető igazgató. – A világmárkák folyamatosan hozzák vissza Ázsiából a textilipari gyártást. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a budapestin kívül regionális gyártás-előkészítő központokat hozunk létre, az egyik ilyen Kaposváron lesz.

Az idén év elején vásárolták meg a varroda épületét, s jövő év elejére elindulhat a regionális központ.

A megváltozott munkaképességű dolgozók 4, 6 és 8 órás munkaviszonyban dolgoznak és végeznek könnyű fizikai munkát. – Én meózom le a dolgozók munkáját – avatott be minőség-ellenőrző munkájába Bogdán Józsefné, aki Mezőcsokonyáról jár be dolgozni. – Leszázalékolt, mozgássérült vagyok, ezért nehéz fizikai munkát nem is végezhetek.

A legtöbben hasonló betegség-probléma miatt nem tudnak megerőltetőbb munkát vállalni, számukra jelent megoldás a cég. – Rengeteg tévhit van a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása kapcsán – hívta fel figyelmünket Csizi Péter. – Az egyik ilyen hamis prekoncepció, hogy nem végeznek érdemi munkát. Mi is a piacra gyártunk, és az általuk előállított termékek egyike sem rosszabb, mint egy másik cégé. Ugyanolyan minőséggel, ugyanolyan áron és ugyanazzal a határidővel dolgozunk.

A kaposvári gyárat pénteken felkereste Gelencsér Attila kaposvári országgyűlési képviselő és Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZ) megyei vezetője, hogy a vírusválságban tájékozódjanak. – Itt mi csináltunk szakszervezetet 15 évvel ezelőtt és nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél többen tudjanak róla, milyen fontos munkát végeznek a dolgozók – mondta Svajda József.

Megyénkben nyolc telephelyen működnek

Az ERFO, a Főkefe és a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. több mint fél évszázados múlttal rendelkezik. Az állami tulajdonú szervezetek csaknem 9 ezer munkavállalónak adnak munkát országszerte összesen 135 telephelyen. Somogy megyében Kaposváron kívül Tabon, Kéthelyen, Siófokon, Nagyatádon, Barcson, Csurgón, Berzencén van hasonló telephelyük.

Mint megtudtuk, évente 22 millió megrendelt terméket adnak el különféle értékesítési csatornákon. A ruhaneműkön kívül, bőrdíszműket, táskákat is nagy mennyiségben állítanak elő. A szervezetek munkavállalói állítják elő éves szinten a legtöbb irodai papírárut, de nyomdai tevékenységet végeznek, bútorokat, lakástextilt, kefét, seprűt és sporteszközöket is gyártanak.