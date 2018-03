Sok párt harcol a választókért Somogyban – íme a lista!

Hosszú szavazólapra számíthatunk minden választókerületben, a jelöltek listáinak legutóbbi állapota szerint legalábbis biztosan. A Nemzeti Választási Iroda friss adatai szerint Kaposváron az 1-es számú választókerületben 18 jelölt közül választhatnak április 8-án a somogyi szavazópolgárok.

Nem itt van azonban a legtöbb képviselőaspiráns a megyében. A 2-es számú Barcs központtal rendelkező választókerületben a legutóbbi adatok alapján huszonkettő név kerülhet majd a szavazólapra. A marcali központú 3-as egyéni választókerületben tizennégyen szerezték meg a jelöltséghez szükséges ajánlásokat. A 4-es számú – sófoki – egyéni választókerületben is sokan harcolnak majd jelöltként a választópolgárok kegyeiért, itt tizenhatan szerepelnek jogerősen a nyilvántartásban. A szavazólapokon szerepel majd a név és a jelöltállító szervezet neve és logója is. Eközben a Nemzeti Választási Bizottság is jóváhagyta az országos pártlistát is: ezen huszonkét szervezet neve szerepel.

Országgyűlési képviselőjelöltek a somogyi választókerületekben

Somogy 1. vk Kaposvár

Fiatalos Árpád Lendülettel Magyarországért

László Imre Demokratikus Koalíció

Nadrai Norbert József Független

Bogdán Alexandra Minden Szegényért Párt

Miháldinecz Gábor Jobbik

Haraszti József Magyarországi Cigánypárt

Cseh Olivér Hajrá, Magyarország

Hegedűs Sándor Családok Pártja

Gelencsér Attila Fidesz–KDNP

Kerepesi Tibor Együtt

Gelencsér Balázs Független

Busa József LMP

Lakatos Jenő Róbert Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

Palásti János Kell az Összefogás Párt

Nagy Nándor Lajos Független

Lóth Ferenc Modern Magyarország Mozgalom

Berg Dániel Momentum Mozgalom

Somogy 2. vk Barcs

Babai József Európai Cigányok Demokratikus Pártja

Szászfalvi László Fidesz–KDNP

Remes Gábor Demokratikus Koalíció

Orsós Györgyné Iránytű Párt

Kun László Sándor Családok Pártja

Böcsödi Barbara Értünk Értetek a Hiteles Párt

Ander Balázs Jobbik

Horváth Péter Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt

Tóth Balázs Tamás Hajrá, Magyarország Párt

Gulyás József Munkáspárt

Scsavnicsár Szabolcs Magyarországi Cigánypárt

Horváth Balázs Összefogás Párt

Sipos Zoltán LMP

Martin Ferenc Opre Roma Cigány Demokrata Néppárt

Bali Istvánné Kell az Összefogás Párt

Benkőné Slezák Judit Rend és Elszámoltatás Párt

Orsós Margit Európai Roma Keresztények Jobblétéért Dem. Párt

Bogdán Ferenc Minden Szegényért Párt

Gyertyás Lászlóné Együtt

Kovács Olivér Szegény Emberek Magyarországért Párt

Somogy 3. vk Marcali

Fábián László Momentum Mozgalom

Tóth Gábor Független

Szilágyi Zsolt Összefogás Párt

Kolesznyikov Oleg Hajrá, Magyarország Párt

Mészáros Géza József MSZP-Párbeszéd

Bodai Istvánné Európai Roma Keresztények Jobblétéért Dem. Párt

Steinmetz Ádám Jobbik

Filák Péter LMP

Buzás Benedek Géza Szegény Emberek Magyarországért Párt

Horváth András Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

Móring József Attila Fidesz–KDNP

Szabó Lászlóné Magyarországi Cigánypárt

Somogy 4. vk Siófok

Csehi Norbert Kell az Összefogás Párt

Szilágyiné Bátyi Katalin Összefogás Párt

Gulyás Gábor Lendülettel Magyarországért Párt

Jámbor Péter Független

Potocskáné Kőrösi Anita Jobbik

Gál Ferenc LMP

Magyar György MSZP-Párbeszéd

Nagy Dávid Momentum Mozgalom

Szappanos Zsuzsanna Origo Párt

Madarász György Magyar Cigánypárt

Antal László NET Párt

Bartos-Bogdán Anita Közös Nevező 2018

Kiss Péter Hajrá, Magyarország

Witzmann Mihály Fidesz–KDNP