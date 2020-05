Szájmaszkos pincér, rövidebb étlap várta az első vendégeket

Több somogyi vendéglátóhelyen is éltek a lehetőséggel; már hétfőn délelőtt kipakolták a székeket, asztalokat az épületek előtti teraszra. Május negyedikétől újra kinyithattak a vidéki éttermek, kávézók és kocsmák, a vendégek egyelőre csak a teraszon foglalhatnak helyet.

Gyorsan visszatért az élet a kaposvári belvárosba, sokan döntöttek úgy, hogy a hétfői ebédet valamelyik vendéglátóhely teraszán szeretnék elfogyasztani a napsütésben. Jó néhány érettségizőt is láttunk, akik az épp csak megnyílt teraszokon beszélték át a délelőtti tételeket. Az egyik belvárosi étterem alkalmazottja elmondta lapunknak: vendégeik nagyon örültek az újranyitásnak, hiszen csaknem két hónapig zárva volt minden vendéglátóhely.

Vannak azonban olyan üzletek, amelyek csak pár nap múlva fogadják a vendégeket, mert még nem állnak készen az újranyitásra. A Balatonnál is csak a készülődés látszott hétfőn, és a kaposvári vendéglátóhelyek között is van óvatosabb. Gyánó Zoltán, az egyik kaposvári étterem tulajdonosa elmondta: a legnagyobb óvatosság és higiéniai szabályok mellett csütörtökön nyitják meg az étterem teraszát. Egyelőre „tesztüzemmódban” vannak, takarítanak és a vendéglőt készítik elő a főzéshez.

Hozzátette: másfél méterenként rakják majd ki az asztalokat, amelyeknél egyszerre négy ember ülhet le. Az éttermi mosdót természetesen lehet használni, s aki belép az épületbe, annak szájmaszkot és gumikesztyűt kell húznia. Utóbbi azonban kézfertőtlenítéssel is kiváltható. Korábban ötvenen is elfértek az étterem előtti teraszon, az új szabályok szerint viszont húsz-huszonötnél többen nem tudnak majd leülni. Gyánó Zoltán hangsúlyozta: bíznak abban, hogy más nyugat-európai országokhoz hasonlóan, a teraszon kívül is engednek majd kihelyezni asztalokat.

Az egyik Noszlopy utcai kávézóban hétfőn még javában dolgoztak a szakemberek. Ellenberger Csilla, az üzlet vezetője elmondta: kedden délután öt órakor nyitják meg a teraszt és különféle akciókkal várják majd az embereket. Kiemelte: nemcsak a vendégek, de a kávézó munkatársai is nagyon várták már az újranyitást. Hozzátette: sokakkal beszélt az elmúlt napokban, tapasztalatai szerint mindenkinek szüksége van már a közösségi életre.