Szemünk világa nem játék, kell hát a jó napszemüveg

Ingyenes UV-szűrési kampányt indított a Magyar Látszerész Szövetség. A hónap végéig tartó programban bárki bevizsgáltathatja szemüvegét, napszemüvegét a résztvevő üzletekben, ahol pillanatok alatt megtudhatja, hogy az okuláré rendelkezik-e megfelelő fényvédelemmel.

A kampánytól függetlenül bármikor ingyen bevizsgálják a szemüvegeket a kaposvári Teleki Optikában. Vass Mária, az üzlet vezetője szerint nagyon káros a napfény, ezért oda kell figyelni, hogy a szem megfelelő védelmet kapjon. – Nem mindegy, hol vásárolunk napszemüveget – fogalmazott Vass Mária. – Általában amit az emberek a szaküzletekben vesznek, azok mind UV-szűrős szemüvegek, viszont amit a piacokon árusítanak, azok nagy eséllyel nem. Ez pedig nem tesz jót a szemnek. Ugyanis amikor felveszünk egy sötét szemüveget, akkor azt érzékeli a szemünk, hogy védve van. A pupilla nem szűkül össze, ezáltal nem védi a szemet, így sokkal nagyobb kárt teszünk azzal, hogyha UV-szűrő nélküli szemüveget viselünk, mintha nem hordanánk semmit. Viszont ha megkarcolódik a szemüveg, akkor már nem nyújt olyan védelmet – fogalmazott Vass Mária.

A szakember hozzátette: a gyerekek szemét is védeni kell, ezért azt javasolják, hogy nekik is minőségi napszemüveget válasszanak szüleik. Emellett olyan anyagból legyen, amelyet ha a szájukba vesznek, akkor más egészségkárosodást ne okozzon.

Nagy Csaba, a Família Optika eladója megkeresésünkre elmondta: nem csatlakoztak az országos kampányhoz, de ők is bármikor ingyen megvizsgálják a szemüvegek UV-szűrő képességét. Tapasztaltaik szerint ilyenkor sokan keresik fel őket és kérik, hogy ellenőrizzék szemüvegüket, ami körülbelül fél percig tart. Nagy Csaba hangsúlyozta: a dioptriás szemüvegek is védenek az UV sugárzás ellen. Akadnak olyan lencsék, amelyeknél az alapanyagba van beépítve a védelem, ilyen például a polikarbonát és a fényre sötétedő lencse is, ezeknél az anyag nyeli el az UV-sugarakat. Ez azért fontos, mert ha egy fényre sötétedő lencse mögött a kitágult pupilla nem kap megfelelő védelmet, akkor akadály nélkül jut a szembe a sugárzás, ezáltal sokkal nagyobb mértékben alakul ki a szürkehályog, ami később látászavart okozhat.

Nagy Csaba hozzátette: nemcsak nyáron, hanem télen is fontos a szem védelme. Télen ugyanis a nap alacsony horizonton van és még jobban éri fény a szemet, de a hóról is visszaverődnek a sugarak.