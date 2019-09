Szépek és erősek: nyílt napot tartott a kaposvári rúdfitnesz stúdió

Pörögtek, forogtak és lógtak is az érdeklődők a kaposvári Chameleon Poledance rúdfitnesz stúdiójának nyílt napján szombaton.

A különleges mozgásformákat kedvelők kipróbálhatták magukat rúdon, karikán, vagy éppen légtornázhattak a függő anyagon. A Chameleon Poledance vezetőjétől és oktatójától, Bence-Kiss Krisztinától megtudtuk, hogy sok új érdeklődő vett részt az órákon.

– Az öt évestől a felnőttekig érkeztek hozzánk a nyílt napra, mindenki nagyon lelkes és ügyes volt – mondta Kriszti.

A dombóvári Kata kifejezetten azért érkezett a megyeszékhelyre, hogy kipróbálhassa magát a rúdsport világában. – Másodszor vagyok itt, már régóta ki akartam próbálni ezt – mesélte a tolnai lány. – Szerintem ez a sport nőies és elég extrém is, továbbá nagyon fárasztó – folytatta Kata.

Bencze Brigitta, aki első alkalommal próbálta ki magát a karikán lógva kérdésünkre elárulta hogy az interneten látta a lányok fotóit, amik nagyon megtetszettek neki, ezért ő is belevágna ebbe az egyre kevésbé szokatlan mozgásformába. – Azért is érdekel ez a sport annyira, mert akár a kislányommal együtt is tudnánk ezt csinálni – mondta Brigitta.

A nyílt nap egyik célja az volt, hogy megismertessék az emberekkel a rúdsport lényegét, ugyanis hiába egyre népszerűbb és elfogadottabb edzésforma ez sokan még most is félreértik a lényegét. A rúdtáncból kialakult rúdfitnesz nem az erotikáról szól, saját szabályrendszere van Európa- és világszintű versenyekkel. Habár a gyakorlatok nőiesek, a gyakorlottabb rúdsportolók férfiakat megszégyenítő erőről tesznek bizonyságot látványos pózokban megtartva magukat és sokszor még egy társukat is.

A nappaliból indult a kaposvári rúdsport

A Chameleon Poledance a hétvégén ünnepelte negyedik születésnapját. Bence-Kiss Krisztinától megtudtuk: nehéz út vezetett oda, hogy az érdeklődők a versenyen is szabványos magasságú rúdon gyakorolhatnak. – Otthon a nappaliban is tartottam órát a kezdetekkor, azóta mindig igyekeztem valamit fejleszteni, a jelenlegi terembe nemrég költöztünk itt már a nagy belmagasság miatt ideálisak a körülmények a versenyfelkészülésre is – mondta Kriszti.

A Chameleon eseménydús éven van túl, ugyanis a Pole Artistic Hungary versenyén hárman is indultak Kaposvárról. Ezen túl a legutóbbi Látványsport fesztiválon aranyminősítést kapott a rúdsportolók produkciója, ráadásul a következőre már egy junior és egy felnőtt csapattal készülnek. A Magyar Látványtánc Szövetség Európa-bajnokságáról öt aranyéremmel tértek haza a lányok. Bence-Kiss Krisztinától megtudtuk, hogy bárki kortól és akár nemtől is függetlenül elkezdheti a rúdfitneszt.