Szeretteikre emlékeztek a somogyiak

Már mindenszentek előtt egy nappal szinte valamennyi síron friss virágok és mécsesek sorakoztak a Keleti temetőben. A hosszú hétvégét és a jó időt kihasználva ugyanis napokon át folyamatosan érkeztek a látogatók a temetőbe. Emiatt többnyire nem volt nagy a zsúfoltság. Mindenszentek napjára megteltek a temetők emlékezőkkel.

A szokatlanul jó időben nap közben sokan kerékpárral jöttek, mások a november ellenére rövid ujjú felsőruházatban róhatták le a kegyeletüket. Sokan többször is visszatérnek ezekben a napokban a sírkertekbe.

– Lepucolom apósom, anyósom sírját, mielőtt a feleségemmel közösen eljövünk, hogy később már rendben lássa – mondta egy szorgoskodó, középkorú férfi.

Mások több temetőt is felkeresnek az ünnepek alatt.

– Az egyik napon Kaposváron vagyunk, a másik nap a somogyszili temetőben leszünk – mondta Molnár Józsefné. – Vidéken temették el a nagyszülőket, dédszülőket.

Folyamatos volt a forgalom a temetőkhöz közeli árusoknál. A krizantémot 350-450 forintért, a mécseseket 200-600 forintért, a koszorúkat 800-1200 forintért kínálták. Esküdöztek, hogy az utolsó pillanatokban sem adják majd olcsóbban.

– Általában csupán egy-két szál virágot vesznek nálam a szebbikből, hogy azzal javítsák fel az otthonról hozott csokrokat – ismerte be az egyik eladó.

Sokan éltek ezzel a módszerrel.

– Egy öllel hoztam a kertben termett saját virágomból – mutatta Rubecz Józsefné. – Az unokám vitt ki kocsival a temetőbe. Anyósom, apósom, sógorom, sógornőm és a férjem fekszik itt. Fáj a szívem értük.

Az árak ugyan nem emelkedtek, de így sem kevés a kegyelet költsége, de a legtöbben ilyenkor nem nézik a pénzt.

– Nekünk négy sírunk van, ezért összesen 10-15 ezer forintot költünk – mondta Boncz János. – Koszorút mindig veszünk, 2-3 ezer forintért. Az árak nem lettek magasabbak, de a mécsesek betétei drágultak. Azokért ma már 300-400 forintot is elkérnek.

Kevésből is ki lehet jönni. Mindössze háromezer forintot szánt az ünnepre egy idős kaposvári asszony. Virágot és mécsest vett, gondozza a szülei sírját sőt még távolabbi ismerősökét is. Elhunyt rokonai, barátnői, sőt osztályfőnöke és osztálytársai sírhelyén is gyújt gyertyát, de még a kápolnánál is lerója kegyeletét.

Kezdetben Mindenszentek napján nem volt nagy tömeg, de parkolni már délben nehezen lehetett a Mező utcában a Keleti temetőnél és a Jutai úton a Nyugati temetőnél. Estére már a Pécsi utcában is nehezen lehetett parkolóhelyet találni. A Keleti temetőnél az elmúlt napokban sokan küzdöttek a sírokra hulló falevelekkel, de a legtöbben ezért nem voltak bosszúsak, mert azt mondták, hogy ez is hozzátartozik az elmúláshoz. Családok zarándokoltak el a szeretteik sírjához, sok gyermeket hoztak. De voltak, akik magányosan érkeztek.

– Nem volt egyszerű kijönnöm a temetőbe, mert már 85 éves vagyok – mondta könnyes szemmel Császár Lajosné. – Busszal érkeztem. A férjemhez jöttem, aki 66 évesen halt meg, és a lányomhoz, aki 53 évesen hunyt el. Egyedül maradtam…

Estére fényárban úsztak a temetők. A legtöbben azt vallották: emlékeznünk kell a szeretteinkre, mert így a halál sem választ el tőlük. Mintegy százezer látogatót vártak halottak napja tájékán a kaposvári temetőkbe, a Somogy Temetkezési Kft. elmúlt évekbeli tapasztalatai alapján. Délután a Mária-szobornál minden elhunyt kaposvári emlékéért gyújtott gyertyát Szita Károly, Kaposvár polgármestere. Ezután a Hősök templománál Vajda Gábor plébános celebrált gyászmisét. Este a Mindszenty téren a Hősök emlékművénél tisztelgő főhajtást és gyertyagyújtást hirdettek a kaposvári hősökért és áldozatokért. Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre elmondta: apróbb viráglopásokon kívül rendbontás nélkül zajlott le az emlékezés a megye temetőiben. Mindenszentek késő délutánján voltak a legtöbben, de a következő napokban is várható, hogy rengetegen ellátogatnak majd a sírkertekbe.

A somogyi temetők üzenete

Kevesen gondolnák, hogy Somogyban ezer temető van, Kaposváron pedig tíz. A temetők, miként az emberek, éppen úgy születnek és elmúlnak. A sírkertek sorsát dokumentálja A somogyi temetők üzenete című fotókiállítás, amelyet immár a kilencedik alkalommal rendeztek meg. A Somogyi Hírlap, a Somogy Temetkezési Kft. és a Mementó Somogy Alapítvány közös fotópályázatának felhívására az idén 43 fotós küldte be a képeit. Sokan a maximálisan készíthető tíz képpel pályáztak, összesen 400 fényképet értékelt a zsűri. A díjazottakat Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte. A kiállítást Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője nyitotta meg. A képekről szakmai értékelést nyújtott Hegedüs György, a Somogyi Fotóklub vezetője.

2018-ban az első helyzett Ottó István lett, a második Tóth Gyula, a harmadik pedig Koncsek Barna. Kaposvár város különdíját Horváth Endre, a Mementó Alapítvány különdíját Benkocs Balázs érdemelte ki. A Somogyi Hírlap különdíja Adelmann István birtokába jutott. Ottó István az Ágtól a levélig című győztes képe egy urnafalnál készült. Alkotója tíz éve fotózik, csupán hobbiból. Az elmúlás váratlanságát akarta megragadni, mert hitvallása szerint a halálra nem lehet felkészülni másképp, csupán egy becsületetel teli élettel. A somogyi temetők üzenete fotókiállítás egész évben megtekinthető a kaposvári Keleti temető ravatalozójában.