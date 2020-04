Szigorításokról döntött Szita Károly a hétvégére

A húsvéti időszakra több korlátozást is bevezetett a városvezető a kaposváriak biztonsága érdekében.

A polgármesteri rendelet számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyek segítenek abban, hogy megakadályozzuk a koronavírus terjedését. Szita Károly pénteken délelőtt egyeztetett a városi rendőrkapitánnyal és a közterület-felügyelet vezetőjével is a szigorításokról. A polgármester arra kér minden kaposvári polgárt, hogy legyenek fegyelmezettek és tartsák be az intézkedéseket. A rendőrség és a közterületfelügyelet figyelmét pedig felhívta arra, hogy segítsenek megakadályozni a csoportos találkozásokat a városban. – Azt kérjük és azt ajánljuk a kaposváriaknak, hogy ha tehetik, akkor az ünnep ideje alatt is maradjanak otthon, csak a legszükségesebb esetben mozduljanak ki.

Ilyen lehet, ha élelmiszerboltba, patikába vagy drogériába mennek, a napi szükségletekhez nélkülözhetetlen dolgok miatt. Minden más esetben kérem városunk polgárait, hogy ne menjek sehová, halasszák el a nem sürgős bevásárlásokat, töltsék otthon az ünnepet. Ha mégis kimozdulnak, akkor pedig vigyázzanak magukra, vigyázzanak a többiekre, kerüljék a kontaktusokat, a csoportos találkozásokat – fogalmazott Szita Károly, aki határozottan arra kér mindenkit, aki esetleg még nem vette meg a kertészkedéshez szükséges kellékeket, vetőmagokat, azok ne szombaton, hanem húsvét után menjenek el bevásárolni. A polgármesteri rendelet értelmében a Desedán található büfék nem nyitnak ki, az ottani teraszok lezárják. Továbbá lezárják a toponári oldalon a strand melletti parkolót, valamint a csónakházhoz vezető úton található parkolót. A kaposfüredi oldalon a kilátó és a Halacskás játszótér is le lesz zárva.

Ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert a jó idő beköszöntével megnőtt a látogatók száma a Desedánál, pikniknek, kisebb csoportos beszélgetések alakultak ki. Arra kérünk mindenkit, hogy aki kirándulni indul, ők csak családjukkal menjenek, kerüljék a tömeget és a csoportos érintkezéseket. Ezt mind a Desedán, mind pedig a parkerdőkben ellenőrizni fogják a rendőrök, közterület-felügyelők, akik állandó szolgálatot teljesítenek a sűrűn látogatott helyeken. A városligeti futókör továbbra is használható lesz, de kéri a futókat, hogy tartsanak egymástól távolságot. Ugyanakkor a Városliget többi része, így kosárlabdapályák, a focipályák és a gördeszkapálya is le lesz zárva.

Akárcsak a városban található grundfocipályák és minden olyan sportpálya, ahol csoportos sporttevékenységet lehet folytatni. A városvezető mindenkit arra kér, hogy aki sportolni szeretne, azt egyedül tegye, a kellő óvintézkedések mellett. Természetesen a korábban meghozott korlátozások is életben maradnak, így például a játszóterek használata továbbra is tilos lesz. Szita Károly továbbá azzal a kéréssel fordul a boltok, üzletek vezetőihez, hogy hozzanak meg minden olyan intézkedést, amely segíti azt, hogy a vásárlók egymással ne érintkezzenek, ne alakuljanak ki csoportok sem beltéren, sem pedig kültéren.