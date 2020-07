A természet lágy ölén táboroznak a fiatalok a Zselicben

Az ország minden pontjáról érkeznek gyerekek a Zselicbe egy vándortáborokat felállító hazai program keretében. Az idén a SEFAG Zrt. először ad otthont az erdei tábornak, életre szóló élménnyel gazdagítva a kisiskolások nyári vakációját.

Cseke Hajnalka a fényképezőgépét is magával hozta a túrára, hogy később egy pályázaton indulhasson az erdei fotóival. A hetedik osztályos vonyarcvashegyi kislány lepkéket, virágokat kapott lencsevégre. De a gyerekek novellákat is írhatnak az útról. A csapat a Meteor simonfai turistaházában pihent meg a hétvégén.

– Jó hallgatni az erdő hangjait, egész más, mint a városi zajok – mondta Hajnalka, amikor a benyomásairól kérdeztük. – Ropolyban, Bőszénfán jártunk, végig az erdei túraösvényeken. A nap végére elfárad az ember, de megy a menet és visz magával, gyakran megállunk és beszélgetünk. Sátrazni a természetben különleges élmény.

Stubán Árpád matematika-kémia szakos tanárnak az édesapja, bátyja is erdőmérnök, gyermekkora óta járja a természetet. Hajdan sok vándortábort megélt már, s most örömmel fogadta, hogy újra megnyílt a lehetőség. Szerinte az utóbbi években ugyanis a gyerekek elszoktak a természettől. Pályája kezdetén, 1991-ben egy kirándulásra huszonöt gyerekből tizen­nyolc jelentkezett. Azonban az érdeklődők száma az évek alatt hatra csökkent egy osztályból. Úgy fogalmazott, a gyerekeket ma már valósággal vissza kell szoktatni a természetbe. Sok gyerek itt találkozik először a természeti környezettel, és alszik sátorban.

– Tavaly a Bakonyban voltunk, most a zselici dombságot járjuk be. Nagyon szeretem az itteni gombákat, a hársas-gyertyános-bükkös erdőtársulások gyönyörűek – mondta a pedagógus, aki a zselici emberek segítőkészségét is dicsérte.

– De vannak a túrának kemény pillanatai is, amikor 35 fokban kell haladni, de mindenkit átjár az öröm, amikor sikerül teljesíteni a távot. Nekünk pedig az az öröm, hogy akik tavaly itt voltak, zömében újra jelentkeznek. Jól szervezett, nomád, de ugyanakkor sok kényelmi szolgáltatást nyújt a tábor, le a kalappal a szervező erdészeti egyesület előtt.

Sok gyerek ilyen táborban találkozik először az erdővel

Több mint 250 gyermeket fogadnak a nyári hetekben

Az Aktív Magyarországért mozgalom kerékpáros, zarándok- és vízitúrákat indított, és programirodájuk az Országos Erdészeti Egyesülettel együtt hozta létre az erdei vándortáborokat. Az ország kilenc tájegységét mutatják be kultúrtörténeti szempontból is, közösségépítő jelleggel. Az idén csatlakozott a SEFAG Zrt.-vel és a Mecsekerdővel alakítottak ki egy közös útvonalat, hogy megismertessék az erdő élővilágát, mondta Éder Lilla, a SEFAG Zrt. turisztikai referense. Ropolyban, a Sasréten, és a simonfai turistaházban is van állomása a túrának.

A résztvevők egyhetes turnusban váltják egymást, szállást kapnak, napi háromszori étkezést. Változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek, elviszik őket a Zselici Csillagparkba és a bőszénfai szarvasfarmra, utazhatnak az almamelléki kisvasúton. Tíz turnusban 257 gyermeket fogadnak a SEFAG Zrt. területén, Salgótarjántól Kiskunhalasig az ország minden szegletéből érkeznek.