Táncban is jeleskedtek a nagyberki iskola diákjai

Negyven éves a nagyberki iskola, ebből az alkalomból szombaton jubileumi ünnepséget tartottak. Négy évtized alatt 57 osztály végzett a tanintézményben, a rendezvény résztvevőit Gelencsér Attila országgyűlési képviselő köszöntötte.

A diákok verset és mesedarabot is előadtak az aulában, szép sikert aratott a társastánc show: a gyerekek tudásuk legjavát mutatták be a jubileumi rendezvényen. Az ünnepséghez kapcsolódva iskolatörténeti kiállítás nyílt, ahol fotók, korabeli dokumentumok villantották fel az elmúlt évtizedek emlékeit, s szakmai előadást is szerveztek a házigazdák. A Szász Endre Általános Iskolába jelenleg 168 tanuló jár, s 24 pedagógus dolgozik.

– Nagy eredményt összefogás nélkül nem lehet elérni – hangsúlyozta Gelencsér Attila országgyűlési képviselő. Rámutatott: fontos megünnepelni azt a tudást, élményt, tapasztalatot és a sok emléket, amelyet az iskola nyújtott, a helyiek ettől válnak közösségé. Méltatta az elődök és a mostani pedagógusok munkáját, helytállását, az elmúlt évtizedekben több nemzedék nőtt fel, s a diákok tanáraik segítségével szerezték meg azokat az ismereteket, melyek alapot adtak a boldogulásukhoz. Gelencsér Attila kiemelte: nemcsak helyi, hanem több környékbeli faluban élő fiatal is Nagyberkiben tanult. Horváth István igazgató azt mondta: 1978 óta az 57 osztályban 1658 diák végzett náluk.

– Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a tehetséggondozást – folytatta az igazgató. – Kollégáimmal igyekszünk megteremteni azokat a körülményeket, amelyek a tanulók folyamatos fejlődését biztosítják. A gyerekek ebben a tanévben 30 tabletet kaptak, míg a pedagógusok 20 laptopot vettek át. Minél több lehetőséget szeretnénk nyújtani a fiatalok számára, s számos kedvező visszajelzés utal arra, hogy van értelme a következetes munkának. Az iskolai versenyeken kívül az ökölvívásban is szép eredmények születtek, iskolánk már magyar bajnokot is adott. Bekapcsolódtunk a Bozsik-programba, s a társastáncon kívül képzőművészeti képzéssel is foglalkozunk.

– Azt gondolom, hogy erős, összetartó közösség alakult ki, tanintézményünk fejlesztésére most 40 millió forintot fordítunk. A mosdókon és a szociális helyiségeken kívül a sportpályát és a fűtésrendszert is korszerűsítik a szakemberek. Mindannyian olyan iskolát akarunk, amely teljesíti a 21. század elvárásait, s ahová öröm járni: célunk, hogy a nálunk szerzett tudás, felkészültség birtokában valamennyi végzősünk megállja helyét az életben.

Színvonalas körülményeket teremtenek

Korabeli osztálynapló, félévi értesítő és az ökölvívó versenyeken elért érmek sokasága: a tárlatlátogatók ilyen és hasonló iskolai emlékeket is megtekinthetnek. Az egyik fényképen a hetedik osztályosok matematika versenyének helyezettjei – Pósza Marianna, Schmidt Anikó, Huck Róbert – láthatóak, egy másik fotó önfeledt tábori pillanatot idéz fel. Halmos Klára festőművész – aki korábban Nagyberkiben tanított – alkotásait is kiállították a házigazdák. Horváth István elmondta: úgy akarják megünnepelni a 40. évfordulót, hogy a mai diákok számára is emlékezetes legyen.

– A helybelieken kívül csomai, szabadi, kercseligeti, mosdósi és batéi gyerekek járnak hozzánk – közölte. – Remélhetően hosszabb távon is folyamatos lesz utánpótlás, ezért is döntő, hogy színvonalas körülményeket biztosítsunk.