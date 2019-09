Tantervbe írnák az állattartást

Százezerre tehető a kóbor kutyák száma Magyarországon derül ki a Magyar Állatvédők Országos Szövetségének (MÁOSZ) vizsgálatából. A gazdátlan ebekre összesen kétezer férőhely jut az ebrendészeti telepeken, de a civil szervezetek által fenntartott menhelyek is tele vannak, nem győzik befogadni a kidobott és a kóbor állatokat.

A somogyi állatmenhelyeken sem tudnak lépést tartani a befogadásra váró állatok számával. – Jelenleg 150 százalékon üzemelünk – mondta Makai István, a Marcali Gyepmesteri Telep és Menhely vezetője. – 168 helyünk van, s nem tudunk több állatot befogadni. Én a tantervbe is bevenném, hogyan kell az állatokkal bánni, mert sokan nem tudják, mit jelent a felelős állattartás.

– Hetven helyre száz kutya jut nálunk – mondta Biczák Balázs a Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője. – Állandóan telt ház van, folyamatosan hozzák a kutyákat.

A Siófoki Állatvédő Alapítvány Menhelyén és Kaposváron a Kutyatárnál is folyamatosan helyhiánnyal küzdenek, de nem csupán a hely kevés az állatmenhelyeken, hanem a pénz is. A táp, az orvosi kezelés, a rezsi, a vitamin nagyon sokba kerül. Amire egy kóbor kutya örökbe adható lesz, beletelhet fél vagy egy évbe és több tízezer forintba.

A menhelyek vezetői úgy tapasztalják, hogy főleg vidéken még mindig tartja magát az a szokás, hogy az újszülött kisállatokat elpusztítják, pedig az ivartalanítással is megfékezhető lenne a szaporulat.

– 2017-ben harminc kutyát, 2018-ban pedig huszonöt kutyát ivartalanítottunk egy ingyenes akció keretében, de őszintén szólva alig tudtuk összeszedni az ebeket, mert nem jelentkeztek az emberek – osztotta meg tapasztalatait Simon Ivett a Nagyatádi Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője.

Mobilklinika kell

Mészáros Gabriella, a MÁOSZ elnöke szerint megoldás lenne, ha mobilklinikákkal járnák az országot, amelyekben a kóbor állatokat ivartalanítanák. Az elnök véleménye szerint ezzel a módszerrel néhány év alatt minimálisra lehetne csökkenteni a gazdátlan állatokkal járó gondokat.

Nem csupán a kóbor kutyák jelentenek gondot, hanem a gazdátlan macskák is.

Nagyon sok macska már egészen elvadult, ezek csoportokba verődve tanyáznak a települések különböző pontjain. Előfordul, hogy ezeket a cicákat etetik az emberek, de már nem lehet megszelídíteni.

A problémát az okozza, hogy nagyon sok beteg macska van közöttük, akik egymásnak adják át a legkülönfélébb fertőzéseket és sokszor előfordul, hogy a házi macskákat is megbetegítik. Nagyon veszélyes ezeket a cicákat a menhelyre befogadni, mert könnyen megbetegíthetik a társaikat is.