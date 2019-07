Túl hangos volt a City Matiné Fonyódon

Sok turista szakította félbe fonyódi nyaralását az elmúlt hétvégén egy zenei fesztivál miatt.

A City Matiné elnevezésű rendezvényen ugyanis három napig monoton gépzene szólt, amelynek hangja beterítette az egész várost. Hidvégi József, Fonyód polgármestere szerint elviselhetetlen volt a hangerő, ilyen pedig nem fordulhat elő a jövőben.

– Az egész domboldal zengett – fogalmazott érdeklődésünkre a város vezetője. – A Bartók Béla sétányon, a Fő utcában, a Szent István utcában, de az egész dombon nem lehetett megmaradni az elmúlt pénteken, szombaton és vasárnap. A kemping környékén – ahol volt a fesztivál – ott nem volt zaj, úgyhogy csak arra tudok gondolni, hogy a hangfalakat a víz felé fordították, ami felerősítette a hangot, szemből pedig a badacsonyi hegy visszaverte a városra. Az érdekesség, hogy a szervezők teljes egészében betartották a szabályokat, minden előírásnak megfeleltek, megtörtént az előzetes bejárás, a papírjaik is rendben voltak. Még zajszintmérési jegyzőkönyvet is leadtak az önkormányzatnak, ebben az állt, hogy 45-50 decibeles hangerőt mértek, ami abszolút elfogadható, ezért is kaptak engedélyt arra, hogy megrendezhessék a fesztivált.

– Nagyon sok turistát vesztettünk az elmúlt hét végén– folytatta Fonyód polgármestere. – Többen is azt mondták, hogy a fesztiválok idején nem jönnek a városba, ez rossz hatással van más rendezvényeinkre, melyek egyébként kulturált körülmények között zajlanak. Ez elfogadhatatlan és nem engedhetjük meg, hogy ilyen még egyszer előforduljon, Fonyód ugyanis családbarát város. Ezek után minden olyan rendezvényt, fesztivált megvizsgálunk, amelyet vízhez közeli helyen szeretnének megrendezni, hogy a mostani esethez hasonló ne történjen, és az itt pihenőket ezután semmi ne zavarhassa – tette hozzá Hidvégi József.

Most hétvégén egyébként újabb fesztivált rendeznek Fonyódon. Pénteken és szombaton a Retro Balaton elnevezésű zenei eseményre várják az érdeklődőket, augusztus nyolcadikától pedig négy napon keresztül a rockzene szerelmesei szórakozhatnak majd a Rock Balatonon.