Újabb horgászkalandot szolgálhatnak a most kapott nyeremények

Rókás Balázs Rókás Ákos és Kulcsár Dániel lettek a júliusi Hónap fogása játékunk legjobbjai.

Ők kapták ugyanis a legtöbb voksot beküldött halas fotóikra. A Rókás fivérek mindketten süllő fogásukkal büszkélkedhettek, míg Kulcsár Dániel egy méretes ponttyal nevezett a versenyre. Az ifjú pecások – akik egyébként egy iskolába járnak – szerkesztőségünkben vehették át a megérdemelt nyereményeket, amelyeket Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője adott át. A három vérbeli pecás izgatottan bontotta ki az ajándékokat és érdeklődve vizsgálták a dobozok tartalmát.

A horgászok a Tímár Mix jóvoltából egy-egy ötezer forint értékű etetőanyag csomagot kaptak, amelyben nem csak harapnivaló volt a halaknak, de olyan hasznos eszközök is, mint horgok. – Szerintem én még ma este kipróbálom – mondta el Kulcsár Dániel, aki Magyaratádról nevezett a versenybe. – Patalomba fogunk menni, általában oda járok, mert ott jó nagy halak vannak.

Dani már nyolc éve horgászik és most 12 éves, tehát elég sok szakértő tapasztalattal rendelkezik a fiatalember.



A Rókás fiúk is azt mondták, ha előbb nem holnap biztosan bevetik a tőlünk nyert etetőanyagokat, mivel még egy hét desedai horgásztábor vár rájuk az iskolakezdés előtt. A két horgász azt mondta, a Desedát szeretik a legjobban. Ami kész szerencse, hiszen Balázs első helyezettként a Kaposvári Sporthorgász Egyesület jóvoltából egy napijegyet is nyert a tóra, no meg egy értékes hűtőtáskát.

A fiúk biztosítottak minket róla, hogy a jövőben sem tétlenkednek, sőt meg is osztják majd velünk zsákmányaikat a Hónap fogásában.

Csábító nyereményekért versenghetnek

Az augusztusi nevezés még tart a Hónap fogására, így aki még nem tette meg 31-éig nevezheti legszebb, vagy legemlékezetesebb fogását a versenyre. Nincs más teendő, mint a sonline.hu/ahonapfogasa oldalra kattintani és a fogásról készült fotóval és az űrlap kitöltésével nevezni. A voksolás szeptember 7-én 12 órától indul és délután hirdetünk nyertest. Az első helyezett pedig egy Quechua horgászszék boldog tulajdonosává válhat.

Nevezni minden hónapban érdemes, hiszen a legnépszerűbbek közül választjuk ki az Év fogását.