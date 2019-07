Újra rekordot döntött a Balaton Sound

Idén is hatalmasat szólt Európa legmenőbb vízparti fesztiválja. Rekord számú látogató kereste fel tizenharmadik Balaton Soundot.

A fesztivál szervezői idén is kitettek magukért, hiszen világsztárok zenéjére bulizhattak a partiarcok Zamárdiban. J. Balvin, Tiesto, Armin van Bureen is fellépett a Balaton Soundon. A négynapos forgatagra 172 ezren váltottak jegyet, a szombati napon olyan sokan látogattak el a fesztiválra, hogy ki kellett tenni a megtelt táblát – közölte a Balaton Sound Sajtóiroda.

A fesztiválon nagy sikerrel debütáltak új helyszínek, így az underground zenei ínyencségeket felvonultató The Clubot sokan keresték fel. Óriás bábokkal, artistákkal és gólyalábasokkal dobták fel a hangulatot az Elrow helyszínen, ahol olyan nevek pörgették a lemezeket, mint Paul Kalkbrenner, a The Chainsmokers és Marshmello.

A fenntarthatóság és a környezettel való harmonikus együttélés részeként idén a fesztivál szervezői egy faültetési programot indítottak, amelynek keretében Zamárdi minden évben tíz fát kap a Balaton Soundtól. Az idei faültetésen – hazai sztárok mellett – Armin van Buuren is részt vett.

Folytatódott a biztonságos fesztiválozást megcélzó Safety First program. A tavalyihoz képest idén kétszer annyi, közel nyolcvan önkéntest vontak be. Az önkéntesek az összes felmerülő helyzetben – így egészségügyi vagy lelki problémák – esetén sikeresen helytálltak, így segítve a fesztiválozók biztonságát.

Békésebb volt a fesztivál

Elsősorban elhagyott tárgyak miatt keresték fel a rendőröket a Balaton Soundon a bulizók, ám ezek nagy többségükben előkerültek. Összességében a rendőrség szempontjából az első tapasztalatok szerint nyugodt volt az idei fesztivál.

A rendezvényen a mentők megerősített létszámban láttak el szolgálatot és speciális terv alapján dolgoztak. Egy rohamkocsi, két esetkocsi és két mentőgépkocsi vigyázott a fesztiválozók biztonságára. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a fesztivál öt napja alatt 117 beteget láttak el mentősök, s közülük 54-en szorultak kórházi ápolásra. Jellemzően kisebb sérülések és belgyógyászati jellegű rosszullétek miatt kellett ellátni őket.