Vadászt fogadott fel Kaposvár a vadkár miatt

Jelentős károkat tudnak okozni a vadak Kaposváron a zártkertekben, illetve néhány belterületi részen is. Jellemzően a vaddisznók okozta károk a legsúlyosabbak, de az őzek, szarvasok és rókák is tudnak kellemetlenségeket okozni.

Több kaposvári is megkereste az önkormányzatot, hogy segítsenek megoldást találni a problémára, ezért a mostantól a hivatásos vadász is segít rendet tartani a városban.

A város vezetése úgy döntött, hogy november másodikától egy hivatásos vadászt alkalmaz azért, hogy szükség esetén belterületi vadkármegelőző vadászatokat is lehessen végezni a városszéli részekben. Ezeket a vadászatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel végzi majd el a szakember, aki minden szükséges óvintézkedést meg fog tenni. November 15-ig a területek felmérése zajlik, addig biztosan nem lesz fegyveres vadászat. Az érintett területeken lakókat szórólapon is értesítik.

A saját telek védelme ugyan a tulajdonos feladata, azonban az önkormányzat a maga eszközeivel próbál segíteni a kaposváriaknak. A Városgondnokság a bejelentést követően egyszeri alkalommal ingyenesen kimegy a bejelentőhöz, ahol vadriasztó permetet helyez ki. Ennek a hatása időjárástól függően akár hetekig is megmarad. A szakszerű használatot is bemutatják majd az érintett lakóknak.