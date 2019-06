Vihar miatt lezárták a 7-es utat Fonyódnál

Esőzés és vízátfolyás miatt a rendőrök lezártak a Vitorlás utcát Fonyódon.

Az esőzés miatt kialakult vízátfolyásra tekintettel a rendőrség lezárta szerdán 13 óra 30 perctől a 7-es számú főútvonalat Fonyódon, a Szent István utca a Sirály köz között. Az érintett útszakaszt kerülni a Turul utca irányába lehet, a rendőrség tereli a forgalmat.

A helyszíni beszámolók és képek szerint, Fonyódnál a partot teljesen elborította a víz, de a fonyódi vasútállomás is víz alá került. A vihar elején a csapadékon kívül jég is esett. Szintén Fonyódon az aluljárót is elöntötte a víz, az arra járóknak térdig kell gázolnia a vízben, hogy átjussanak az aluljárón.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, Fonyódon az alacsonyabban fekvő területeken épületrészekbe, garázsokba tört be a víz, de lakótérből is szivattyúztak a tűzoltók. Közterületen leszakadt faágak nehezítik a közlekedést.

Információink szerint hasonlóan heves esőzések voltak a Fonyódhoz közel eső településeken is. Balatonfenyvesen, Balatonkeresztúron szintén nagy mennyiségű csapadék hullott nagyon rövid idő alatt.