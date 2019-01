Vince-napján kivonultak a gazdák

Vince napján vonulnak ki először az ültetvényeikre az új évben a szőlősgazdák a régi hagyományok szerint.

Ezt a szokást elevenítették fel a településen. Ilyenkor kezdődnek a szőlőmetszések. A megvágott első vesszőket megvizsgálják, hogy károsodtak-e a télen, majd vízbe teszik. A rügyekből megjósolható, hogy milyen termés várható. Szőlősgyörökön ápolják a hagyományokat az önkormányzat segítségével.

Klotz Péter polgármester elmondta: a szokás a horvát testvértelepülésükön, Kaptolban is dívik, s a napokban meghívót kapott oda egy hasonló rendezvényre. A szőlősgyöröki szőlősgazdák Vince napján rendszeresen összegyűlnek egy helyi pincészetnél, s minden évben a plébános áldását is kérik az ültetvényekre. Az idei Vince-nap újdonsága volt, hogy Szűcs Tibor buzsáki háziorvos előadást tartott a mértékletes borfogyasztás kedvező élettani hatásairól. A helyi gazdák közül negyvenen is összejönnek, beszélgetnek, s a hegybíróság is képviselteti magát. Szőlősgyörök körül háromszáz hektárt meghaladó szőlőültetvények vannak, melyekről a település a nevét is elnyerte egykor. A gazdák egy borbaráti kört alapítottak, ahol a kistermelőknek és a hobbiborászoknak alkalmuk nyílik a közös beszélgetésre, s jó tanácsokat is hallgathatnak.