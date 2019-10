Visszakapta Fonyód különleges kilátóját

Számos egyeztetés, lezárások majd a teljes eltávolítás után visszakapták a fonyódiak a Walko-kilátót.

– 2013-ban megmozdult a magaspart a sok csapadék miatt – idézte fel Hidvégi József, polgármester. – Emiatt hosszú időre a hetes számú főutat is le kellett zárni, majd a kormány 100 millió forinttal segített a veszélyes helyzet elhárításán.

A tervek a következő évben készültek el, amikor már a kerítés is dőlni kezdett. A Walko-kilátó állagmegóvása érdekében viszont egészen az akkori vidékfejlesztési miniszterig kellett menni, hiszen a terület tulajdonosának hozzájárulásával lehetett csak elbontani a kőpadokat. – A képviselő-testület vállalta magára a költségeket és elbontottuk a Walko-kilátót – tette hozzá Hidvégi József. – Megkezdődött a statikai tervezés, az alapok lefúrása, vasalása, betonozása és az elmúlt hetekben a kilátó visszaállítása. Maga az építés gyorsan ment, de az előkészületek öt évig tartottak.

Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter volt a Bethlen kormányban, s hozzá került az útépítés költségvetése is. 1926-ban készült el a balatoni körút – a mai hetes út elődje – s ezután készült el a szerpentin is Fonyódon, ahova terveztek két emléket köztük a most újra avatott kilátót is. – A háború után a kiállítóhely állaga fokozatosan romlott – mondta az avatáson Varga István, helytörténész. – Az elmúlt közel húsz évben az emlékhely állapotában nem keletkezett maradandó károsodás, azonban a talapzata az út állandó magas szintű terhelésének és az omlásveszélynek köszönhetően megrogyott, amely szükségessé tette a teljes körű felújítást. Erre a célra Fonyód Város Önkormányzata összesen 18 millió forintot költött saját forrásából.

Az ünnepségen Zichy László, Walko Lajos unokája idézte fel nagyapja emlékét. Családi történetekből ismerhette meg a közönség a politikust, s az egykori miniszter munkásságát méltatta. Kiemelte: nagyon fontos, hogy ápoljuk múltunkat és ne hagyjuk feledésbe veszni az olyan nagyszerű emberek emlékét, mint amilyen Walko Lajos is volt.

Az ünnepség záróakkordjaként Hidvégi József, polgármester, Erdei Barnabás, alpolgármester és Zichy László a nemzeti színű szalag átvágásával avatták fel a megújult kilátót.