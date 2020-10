Kalapács alá kerül a Képeslapkirály hagyatéka

Helytörténeti szempontból is rendhagyó képeslapgyűjtemény bukkant fel egy budapesti árverésen. A Weinstock Ernő hagyatékából származó, 1940-es évekbeli lapok tökéletes állapotban maradtak meg az utókornak.

A hazai internetes papírrégiség-árverések között gyakran találni különleges csemegéket, amelyek ritkaságuk, érdekességük, helytörténeti kötődésük vagy pusztán szépségük miatt keltik fel az érdeklődést. A Darabanth Aukciósház régi képeslapos aukcióin is gyakran találni ilyen csemegéket. A csütörtökön záródó 380. internetes gyorsárverésükön bárki licitálhat például egy 75 darabos, az 1940-es évek legelejéről származó egységes, tökéletes állapotban megmaradt képeslapgyűjteményre. Olyan összeállítás ez, amely külsérelmi nyomok nélkül vészelte át a második világháborút és a kommunizmus tombolását. Ennek köszönhetően

ezek a képeslapok ma is olyan állapotban vannak, mintha épp most jöttek volna ki a nyomdából.

Weinstock Ernő, a két világháború közötti hazai képeslapkiadás egyik kiemelkedő alakja adta ki ezeket a lapokat, amelyek amellett, hogy használatlan állapotban maradtak fenn, típusváltozatokat is tartalmaznak. Azaz megtalálható köztük ugyanaz a felvétel fekete-fehér és szépia változatban is, illetve eltérő vágású papírral. Információink szerint a 75 lapos gyűjtemény azért maradt meg ilyen szép állapotban, mert magának a mesternek a hajdani raktárában bukkantak rá Budapesten. Ezután került egy szerencsés kitérő révén a Darabanthhoz az anyag, ahol most 40 ezer forintos induló áron szerepel.

Weinstock nemhiába hívatta magát képeslapkirálynak, mert az általa fémjelzett korszak különösen termékeny időszaka volt a magyar képes levelezőlapok kiadásának. A most aukcióra bocsájtott lapok között például olyanokat is találni, amelyek már a frissen visszacsatolt Észak-Erdélyben lettek fotografálva 1940 táján. Ilyen dokumentumértékű felvételek, amelyek az akkori Hargitafürdő, Homoródfürdő, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Félixfürdő, Tusnádfürdő vagy épp Érmihályfalva hétköznapjaiba röpítik vissza az embert. Szerepel a gyűjteményben több kárpátaljai, délvidéki és felvidéki helyszín is, valamint Balassagyarmat, Szerencs, Csenger, Sikonda, Salgótarján, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Bonyhád, Harkányfürdő, Felcsút, Csurgó, Dombóvár, Kalocsa, Mándok vagy épp a kicsiny Nak község Tolnából.

A neves fotográfus és képeslapkiadó, Weinstock Ernő 1893-ban látta meg a napvilágot Nagyváradon. 1914-ben bevonult katonának, és a repülőkhöz került légi fényképésznek. 1930-ban kezdett el képeslapkiadással foglalkozni. Jellegzetessé vált lapjait a Tolnai, majd a Forrás Nyomdánál készíttette, és maga foglalkozott a postai terjesztésükkel is. Elsősorban tájképi, mindenekelőtt városképes, illetve kis községeket ábrázoló lapokat gyártott.